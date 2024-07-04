Üç koldan işgal! İsrail Gazze ve Batı Şeria'nın ardından gözünü Sina'ya dikti

Gazze’de kontrolü ele geçirmeye çalışan İsrail, Batı Şeria’daki Filistin topraklarına 6 bin yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor. İsrailli ırkçı bakan Eliyahu “Sina’yı işgal edelim” çağrısı yaptı

İsrail, kurulduğu 1948 yılının ardından Batı’nın desteğiyle bölgede yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık sekiz ay önce Gazze’ye karadan giren İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbedilen Filistin topraklarında yeni yasa dışı konut inşa ediyor. Siyonistlerin gözünü diktiği bir başka yer ise Mısır’ın toprağı olan Sina Yarımadası.

6 BİN İŞGAL KONUTU

Yıllardır işgal altındaki Filistin topraklarına yasa dışı konut inşa ederek el koyan İsrail, yeni bir işgal planını daha hayata geçiriyor. İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now’un (Şimdi Barış) internet sitesinde yer alan habere göre, Yüksek Planlama Konseyi, Batı Şeria’da yeni yasa dışı konutlar için hazırlık yapıyor. Konsey, 6 bin 16 yasa dışı konutun inşası için iki gün boyunca toplantı düzenleyecek. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tanıyan her bir ülke için Batı Şeria’da yeni yerleri gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti. Batı Şeria’da “önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını” itiraf eden Smotrich yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini yasallaştıracaklarını dile getirmişti.

TİŞÖRTLÜ ÇAĞRI

Yayılmacı siyonistlerin sesi olan aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise, Mısır toprağı olan Sina Yarımadası’nın işgal edilmesi çağrısında bulundu. Eliyahu’nun X platformunda paylaştığı gönderide, üzerinde harita olan bir tişörtün satın alınması isteniyor. “Şimdi işgal” mesajının yer aldığı tişörtün üzerindeki haritada, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve 7 Ekim’den bu yana saldırı altındaki Gazze Şeridi’nin yanı sıra Mısır’ın Sina Yarımadası’nın da İsrail haritasına eklendiği görülüyor. Eliyahu’nun paylaştığı gönderide “Halk işgal istiyor! Şimdi işgal!” mesajı yer alıyor.