Uçak paraşütü hayat kurtardı

ABD’nin kalkıştan beş dakika sonra arızalanarak düşüşe geçen uçak paraşüt sistemi ile çakılmaktan kurtuldu.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ

ABD’nin Nevada eyaletinde Santa Rosa’ya gitmek üzere Whitehor’dan havalanan uçak, kalkıştan beş dakika sonra arızalandı.

Motoru duran 20 yaşındaki uçağın tepeleri aşacak yükseklikte olmadığını fark eden pilot Artem Kononuk, Cirrus SR22 uçağındaki paraşüt sistemini çalıştırdı.

Açılan dev paraşüt uçağın inişini yavaşlattı ve uçak ağaçların üzerine düştü.

Pilot, eşi ve iki yaşındaki kızı olayı hafif yaralarla atlattı.

Mendocino Şerif Ofi si’nden Quincy Cromer “Pilot, motor gücünü kaybeden uçağı kurtaramayacağını anlayınca araçtaki Cirrus Gövde Paraşüt Sistemi’ni devreye soktu. Paraşüt, uçağı Yellow Road’un yoğun ormanlık alanındaki ağaçlara çarpıncaya kadar taşıdı. Aile, 30 metre yükseklikteki bir ağacın dallarına takılan uçaktan inerek kurtuldu. Kazadan sadece küçük çizikler ve sıyrıklarla çıkmaları büyük şans” dedi.

Üreticisi, 1998’den bu yana dört koltuklu SR22’lere paraşüt takıyor. akıyor. Sistem o tarihten bu yana dünya çapında 107 acil durumda başarıyla kullanıldı