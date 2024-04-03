Ukrayna, asker açığını kapatmak için zorunlu askerlik yaşını 25'e düşürdü

Rusya-Ukrayna Savaşı, iki yılı geçkin bir süredir devam ederken Ukrayna, asker açığını kapatmak amacıyla erkeklerde zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşürdü.

Ukrayna, Rusya ile yaşadığı iki yıldan fazla süren savaşın ordusunu zorlaması ve tükenmiş cephelere yeni askerler katma ihtiyacı nedeniyle erkekler için askere alınma yaşını 27'den 25'e indirdi.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, ülkenin zor durumdaki kuvvetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yasayı imzaladı. Bu kuvvetler, Ukrayna'nın sıralarını ve silah ve mühimmat depolarını tüketen savaşın ön hatlarını korumaya çalışıyor.

Kyiv'deki bir devlet izleme kuruluşu olan Birleşik Eylemler Merkezi'nin analisti Oksana Zabolotna'ya göre, bazı asker kaçışlarına son verecek ve asker adayları için bir çevrimiçi kayıt oluşturacak olan yeni yasalar yaklaşık 50,000 asker anlamına geliyor.

Bu rakam Zelenskyy'nin Aralık ayında ordunun seferber etmek istediğini söylediği 500,000 ilave askerin onda birine tekabül ediyor. Ancak Çarşamba günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Kiev'de bir güvenlik anlaşması imzaladıktan sonra Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni atanan başkomutanı tarafından talep edilen bir denetimin 500,000 rakamının yanlış olduğunu, kısmen mevcut birliklerin geriden cepheye gönderilebileceğini tespit ettiğini söyledi.

Zelenskyy gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun kaç yeni askere ihtiyaç duyacağını kamuoyu önünde söylemeye hazır olmadığını söyledi. Ancak "Rusya'nın 1 Haziran'da 300,000 askeri personeli daha seferber etmeye hazırlandığını söyleyebilirim." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı istatistiklerine göre ülkenin ordusu Ekim ayında yaklaşık 800,000 askere sahipti. Bu sayıya Ulusal Muhafızlar ya da diğer birlikler dahil değil. Yaklaşık 300,000'i cephede görev yapan olmak üzere toplam 1 milyon Ukraynalı üniforma giyiyor.

Zorunlu askerlik, Ukrayna'nın Rusya'ya savaş meydanında inisiyatif kazandıran piyade ve mühimmat sıkıntısının arttığı bir dönemde hassas bir konu haline geldi.

Askeri analistler, her iki taraftaki ortalama asker yaşının 40'ın üzerinde olduğunu söylüyor. Bazı Ukraynalılar asgari askerlik yaşının 25'e düşürülmesinin ve daha fazla genç yetişkinin işgücünden çıkarılmasının savaştan zarar gören ekonomiye daha fazla zarar vererek geri tepebileceğinden endişe ediyor, bu yüzden askerlik yaşı 18 olarak belirlenmedi.

Rus ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, askere alımlarda son dönemde bir artış yaşandığını belirterek, bunu geçen ay Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin ölümüne neden olan saldırının kamuoyunda oluşan öfkeye bağladı. Rusya Savunma Bakanlığı son 10 gün içinde yaklaşık 16,000 kişinin askere yazıldığını açıklamıştı.