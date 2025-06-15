Ukrayna, Rusya’nın kalbine girdi! Buturlynovka üssü alev alev

Ukrayna, savaşın seyrini değiştirecek bir adım atarak Rusya'nın derinliklerindeki askeri üsse insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Voronej bölgesinde bulunan ve Su-34 savaş uçaklarının kalktığı Buturlynovka Hava Üssü, gece saatlerinde hedef alındı.

Ukrayna, Rusya’nın kalbine yeni bir drone saldırısı düzenledi. Voronej bölgesindeki Buturlynovka Hava Üssü gece saatlerinde hedef alındı. Su-34 savaş uçaklarının konuşlu olduğu stratejik tesiste art arda patlamalar yaşandı. Rusya tarafı resmi açıklama yapmazken, görgü tanıkları “savaş alanı gibiydi” dedi. Buturlynivka'daki saldırı dronlarından birinin düştüğü yer.

PATLAMALAR GECEYİ AYDINLATTI, ÜS ALEV ALEV

Telegram kanalı Supernova+’da yayımlanan video görüntülerine göre, Ukrayna’ya ait insansız hava aracı, Voronej bölgesinde, Ukrayna sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta yer alan Buturlynovka Hava Üssü’nü doğrudan hedef aldı.

Koordinatları 50.793544, 40.609673 olarak bildirilen üs, Rus 899. Muhafız Taarruz Havacılık Alayı’na ev sahipliği yapıyor. Özellikle Ukrayna’ya yönelik hava operasyonlarında aktif rol alan Su-34 savaş uçaklarının bulunduğu üs çevresinde gece boyunca yaklaşık 15 büyük patlama sesi duyuldu.

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SAVUNMA SİSTEMİ ETKİSİZ KALDI

Yerel kaynaklar, Rus hava savunma sistemlerinin saldırıya karşı ciddi bir direnç gösteremediğini belirtti. Patlamaların etkisiyle üs çevresinde büyük çaplı hasar oluştuğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, geceyi aydınlatan alev topları ve patlama sesleri dikkat çekti.

Buturlynovka Hava Üssü

MÜHİMMAT DEPOSU İDDİASI

Görgü tanıkları ilk saldırının ardından ikincil patlamaların meydana geldiğini söyledi. Bu durum, hava üssü sahasında bir mühimmat deposunun bulunabileceği iddialarını güçlendirdi. Geçmişte benzer bir durum, Bryansk Uluslararası Havaalanı'na yapılan insansız hava aracı saldırısında yaşanmıştı. O olayda bir Mi-8 helikopteri imha edilmiş, bir Mi-35 helikopteri ise ağır hasar görmüştü.

HAVA ÜSSÜNÜN TARİHİ ROLÜ

Buturlynovka Hava Üssü, 2014 yılında yeniden askeri kullanıma açıldı ve 2017 itibarıyla tam operasyonel hale getirildi. Tesis, özellikle son yıllarda Ukrayna içindeki hedeflere yönelik hava saldırılarında kalkış noktası olarak kullanılıyor. Saldırı sonrası Rus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.