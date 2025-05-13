Zelenskiy'den İstanbul mesajı: Putin dışında kimseyle masaya oturmayacağız!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak barış görüşmeleri için yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihail Podoliak tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin İstanbul'da Putin dışında hiçbir Rusya Federasyonu temsilcisiyle görüşmeyeceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında hiçbir Rus yetkili ile görüşme niyetinde olmadığını duyurdu.

Podolyak, The Breakfast Show programında yaptığı açıklamada, "Hayır, elbette değil. Bu format değil," ifadelerini kullanarak, Putin'in katılmadığı bir görüşmenin anlamlı olmayacağını vurguladı. Podolyak ayrıca, "Resmi olarak bakan statüsünde olan kişilerin bile temel konuları tartışması ya da belirli kararlar alma yetkisi pek ihtimal değil,"dedi.

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İSTANBUL ZİRVESİ İÇİN GÖZLER PUTİN'DE

15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan barış görüşmeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptığı 30 günlük ateşkes çağrısının ardından kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz hafta yapılan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk doğrudan temas kurmuştu.

Toplantıda Rusya'nın 12 Mayıs'tan itibaren 30 günlük ateşkes ilan etmesi gerektiği çağrısı yapılmıştı. Ancak Putin, Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında bu çağrıya hiç değinmedi ve yalnızca İstanbul'da doğrudan görüşme teklifini dile getirdi.

ERDOĞAN, İSTANBUL ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Erdoğan’ın arabuluculuğunda gerçekleşecek zirvede gözler, Putin'in doğrudan masaya oturup oturmayacağına çevrildi.

Ukrayna tarafı, Putin'in katılmadığı bir müzakereyi "anlamsız" olarak değerlendirirken, barış görüşmelerinin geleceği İstanbul'da belirlenecek.

TRUMP İSTANBUL'A GELEBİLİR!

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak görüşmelere katılma ihtimalini göz ardı etmediğini aktarmıştı.