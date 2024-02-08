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    • Ukrayna'dan yeni adım! Zelenskiy talimat verdi, 'drone'lara özel yeni bir birim kuruluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Independent
    - Güncelleme:
    Ukrayna&#039;dan yeni adım! Zelenskiy talimat verdi, &#039;drone&#039;lara özel yeni bir birim kuruluyor
    Ukrayna, Drone, Haber

    Dünya Haberleri  / Independent

    Rus güçlerine karşı verilen mücadelede etkin rol oynayan drone'ların başarısını göz önüne alan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, yetkililere, 'sadece drone'lara özel yeni bir birim' açma talimatı verdi.

    Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynayan drone'lar, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i harekete geçirdi. Zelenskiy, yetkililere orduda "drone'lara özel olarak adanmış ayrı bir birim açma talimatı" verdi. 

    Zelenskiy, "Az önce Savunma Kuvvetlerimizin ayrı bir kolu olan İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nin kurulmasını başlatan bir kararname imzaladım. Bu geleceğin meselesi değil, kısa süre içinde çok somut bir sonuç vermesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

    "KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK DURUMUNU DEĞİŞTİRDİ"

    Kiev'in Karadeniz'de Rusya'nın füzelerle donatılmış korvet savaş gemisi Ivanovets'i deniz drone'ları kullanarak batırdığını açıklamasından sadece birkaç gün sonra Zelenskiy, ülkenin Rus kuvvetlerine ve altyapısına yönelik etkili drone saldırılarını savundu.

    "Drone'lar kara, hava ve denizdeki savaşlarda etkinliğini kanıtladı" diyen Ukrayna lideri, "Ukrayna drone'ların yardımıyla Karadeniz'deki güvenlik durumunu gerçekten değiştirdi" dedi ve kara saldırılarını püskürtmenin öncelikli olarak drone'ların görevi haline geldiğini ekledi.

    Ukrayna'dan yeni adım! Zelenskiy talimat verdi, 'drone'lara özel yeni bir birim kuruluyor

    'GÜÇLÜ BİR İVME' KAZANDIRACAK

    Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, geçen yıl içinde drone'ların savaş alanındaki durumu temelden değiştirdiğini belirtirken, drone'lara ayrı bir birim açılmasının Ukrayna ordusunun teknolojik gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi. 

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni de Rus güçlerine karşı drone kullanılması fikrini desteklediğini söyledi ve insansız silah sistemlerinin geliştirilmesini, 'bu savaşın temel itici gücü' şeklinde nitelendirdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Independent
    UkraynaDrone
    Haberler > Dünya > Ukrayna'dan yeni adım! Zelenskiy talimat verdi, 'drone'lara özel yeni bir birim kuruluyor
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