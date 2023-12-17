Ülke alarma geçti! Binlerce kişiye 'yüksek yerlere taşının' çağrısı

17 Aralık 2023 20:29 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 20:53

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya'nın Queensland eyaleti sel felaketiyle boğuşuyor. Bölgede etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel, özellikle eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda etkili oldu.

"DAHA YÜKSEK YERLERE TAŞININ" TAVSİYESİ

Yaklaşan gelgit ve devam eden yağışlar nedeniyle bölgedeki mülklerin de sel baskınlarına maruz kalabileceği belirtilirken, Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri (QFES) tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine daha yüksek yerlere taşınmaları tavsiye edildi.

Cairns Yerel Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, bölgede on binlerce kişinin şiddetli yağışlar nedeniyle elektriksiz kaldığı duyuruldu. Çok sayıda ev, araç ve köprünün sular altında kaldığı kaydedilerek, "Bölgede elektrik, su, kanalizasyon ve telefon hizmetleri kesilebilir" uyarısı yapıldı.

1971 YILINDAKİ ZİRVEYİ AŞABİLİR

Avustralya'da hava tahmincileri, Büyük Set Resifi'ne açılan Cairns'de 'yaşamı tehdit eden ani sel' öngörüsünde bulunarak, bugün ilerleyen saatlerde su seviyelerinin 1971 yılında kaydedilen 4,1 metrelik sel zirvesini aşabileceğini söyledi.