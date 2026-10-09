Ülke bu doktorun ölümünü konuşuyor! Eşi baltayla katlederken 3 çocuğu da evdeymiş

İngiltere’de Kraliyet ailesine hizmet veren doktorlardan Hannah Cain, geçtiğimiz günlerde Norfolk’taki evinde ölü bulunmuştu. 45 yaşındaki doktorun ölümüyle ilgili eşi Mark Cain cinayetle suçlanırken savcılık, doktorun başına baltayla vurulduğunu ve boğazının sıkıldığını öne sürdü. Yaşanan dehşet sırasında talihsiz kadının 3 çocuğunun da evde olduğu belirlenirken, şüpheli eşin olaydan kısa süre önce 'hırsızlık' ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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İngiltere’de Kraliyet ailesi için görev yapan doktor Hannah Cain’in ölümüyle ilgili soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. 45 yaşındaki doktorun eşi Mark Cain, cinayet suçlamasıyla 8 Ekim Perşembe günü King's Lynn Kraliyet Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Savcılık, Hannah Cain’in başına baltayla vurulduğunu ve ardından boğazının sıkıldığını iddia etti.

EŞİ, DOKTORUN ÖLDÜĞÜ GÜN TUTUKLANDI

Norfolk Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Mark Cain, eşi Hannah’nın 4 Ekim Pazar günü İngiltere’nin Dersingham kentindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından tutuklandı. Ailenin yaşadığı evin, Kral Charles’ın Sandringham malikanesine yakın bir mesafede olduğu belirtildi.

Kaynak: Mark Cain/Facebook

ANNE BALTALANIRKEN 3 ÇOCUĞU DA EVDEYMİŞ

Yerel basında yer alan haberlere göre, savcılıktan yapılan açıklamada Cain’in kafa travması ve boyun yaralanmaları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Doktorun evin üst katındaki bir yatak odasında hareketsiz halde bulunduğu aktarıldı.

Savcılık ayrıca olay sırasında çiftin 13, 11 ve 8 yaşlarındaki üç çocuğunun üst katta uyuduğunu bildirdi. Ailenin evinde, 10 ve 8 yaşlarında iki çocuğun daha misafir olarak kaldığı ifade edildi.

OLAY ÖNCESİNDE HIRSIZLIK İHBARINDA BULUNMUŞ

Mahkemede aktarılan bilgilere göre şüpheli eş Mark Cain, olay öncesinde eve hırsız girdiğini iddia ederek ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve geldiğinde vücudunda kesikler bulunan Mark Cain, bir hırsızla karşı karşıya geldiğini söyledi. Ancak daha sonra eşinin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla cinayetle suçlandı.

Kaynak: Mark Cain/Facebook

KRAL VE KRALİÇE HABERDAR EDİLDİ

Grimston Tıp Merkezi’nde çalışan Hannah Cain,aynı zamanda Kraliyet Ailesi üyelerine hizmet veren doktorlar arasında yer alıyordu. İngiliz basınında, Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın doktorun ölümünden haberdar edildiği bildirildi.

Mahkeme, davayı 3 Aralık’ta Norwich Kraliyet Mahkemesi’nde yapılacak ön duruşmaya erteledi. Video bağlantısıyla duruşmaya katılan Mark Cain’in tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Cinayet suçlamasına ilişkin yargı süreci devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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