Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenecek ulusal grev nedeniyle hava trafiği durma noktasına gelecek. Ülkedeki havalimanlarında yarın yapılması planlanan uçuşlar iptal edilirken, yaklaşık 60 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Toplu taşıma, çöp toplama ve belediye hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşanacak.

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Belçika'da Başbakan Bart De Wever hükümetinin kemer sıkma politikalarına karşı sendikaların düzenleyeceği ulusal grev, ülke genelinde ulaşımı ve kamu hizmetlerini etkileyecek.

Hava trafik kontrol hizmetlerinden sorumlu Skeyes, greve katılacak personel nedeniyle normal hava trafik kontrol hizmetlerinin sağlanamayacağını açıkladı.

Ülkede hayat duracak! Tüm uçuşlar iptal edildi

BELÇİKA'DA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Ulusal grev kapsamında hava trafiği yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında durdurulacak. Acil durum ve güvenlik açısından kritik uçuşlar için asgari hizmet sürdürülecek.

Brüksel Havalimanı Sözcüsü, grevin gerçekleşeceği gün için 429 yolcu uçuşunda toplam 59 bin 500 kişinin seyahat etmesinin planlandığını açıkladı.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri hava yolu şirketlerinden öğrenmeleri istendi.

Ülkede hayat duracak! Tüm uçuşlar iptal edildi

SENDİKALAR 11. KEZ SOKAĞA ÇIKIYOR

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'ye göre ülkenin üç büyük sendikası, Bart De Wever hükümetinin göreve gelmesinden bu yana 11. ulusal eylemini düzenleyecek.

Federal hükümetin kemer sıkma planlarına karşı çıkan sendikalar, müzakerelerde hükümet üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

Göstericilerin Brüksel Kuzey Garı'nda yerel saatle 10.00'da toplanması, 10.30'da konuşmaların yapılması ve 11.00'de yürüyüşe geçilmesi planlanıyor.

OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİ DE AKSAYACAK

Ulusal grev, hava ulaşımının yanı sıra kara ulaşımını da etkileyecek.

Flaman toplu taşıma şirketi De Lijn, otobüs ve tramvay seferlerinin yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Brüksel toplu taşıma şirketi MIVB de grev ve gösteri yürüyüşü nedeniyle bazı hatlarda gecikmeler ve sefer iptalleri yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ÇÖP TOPLAMA VE KREŞ HİZMETLERİNDE KESİNTİ

Grevin belediye hizmetlerine de yansıması bekleniyor.

Brüksel'in atık yönetiminden sorumlu Net Brussel, çok sayıda belediyede çöp toplama hizmetlerinin aksayabileceğini açıkladı. Toplanamayan çöplerin salı gününden itibaren alınması planlanıyor.

Flaman Şehirler ve Belediyeler Birliği ise özellikle belediyelere bağlı kreşlerde çalışanların greve katılımının yüksek olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, ailelerden ve vatandaşlardan hizmet kesintilerine ilişkin duyuruları belediyelerin resmî kanallarından takip etmelerini istedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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