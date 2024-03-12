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Ülkeden kaçan Haiti Başbakanı Henry, istifa etti! Ülke çete lideri "Barbekü"ye kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülkeden kaçan Haiti Başbakanı Henry, istifa etti! Ülke çete lideri &quot;Barbekü&quot;ye kaldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Haiti'de binlerce mahkumun firarıyla başlayan süreç, çete gruplarının kontrolü ele geçirmesiyle devam ediyor. Çete üyeleri tarafından istifası istenen ve ülkeden kaçan Başbakan Henry, bugün görevinden istifa etti. Çete elebaşı "Barbekü" lakaplı Jimmy Cherizier, Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, açıklamasında "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." ifadesini kullandı.

PORTO RİKO'DA BEKLİYORDU

CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini tartışmak üzere olağanüstü toplantı. Toplantının ardından 5 Mart'tan bu yana güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Henry'nin CARICOM'a istifa kararını ilettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, şiddet olaylarının devam ettiği ülkede, çete mensuplarının 2 karakol ile İçişleri Bakanlığına baskın yaptığı ancak polisler tarafından geri püskürtüldüğü belirtildi.

Ülkeden kaçan Haiti Başbakanı Henry, istifa etti! Ülke çete lideri "Barbekü"ye kaldı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı Barbekü" lakaplı Jimmy Cherizier, 6 Mart'taki açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkeden kaçan Haiti Başbakanı Henry, istifa etti! Ülke çete lideri "Barbekü"ye kaldı - 2. Resim

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı. Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Ülkeden kaçan Haiti Başbakanı Henry, istifa etti! Ülke çete lideri "Barbekü"ye kaldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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