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Ülkenin en büyük market zincirine fiyat tehdidi! Trump'tan Walmart çıkışı: Etiketleri yükseltmeyin

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ülkenin en büyük market zincirine fiyat tehdidi! Trump&#039;tan Walmart çıkışı: Etiketleri yükseltmeyin
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük market zinciri Walmart'a "gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları yükseltmemesi" uyarısında bulundu. Trump, " "Walmart, zincir boyunca fiyatları yükseltmesinin nedeni olarak tarifeleri suçlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı tarifeler nedeniyle ticaret savaşları alevlenirken, ABD içinde de ekonomik anlamda sıkıntılar baş gösteriyor.

Ülkenin en büyük market zincirine fiyat tehdidi! Trump'tan Walmart çıkışı: Etiketleri yükseltmeyin - 1. Resim

"FİYATLARI YÜKELTMEYİN" UYARISI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada gümrük tarifeleri konusunda Walmart'tan gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Trump, "gümrük tarifeleri nedeniyle fiyat yükseltmek zorunda kalabilecekleri" açıklamasında bulunan perakende devine, "Walmart, zincir boyunca fiyatları yükseltmesinin nedeni olarak tarifeleri suçlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Walmart geçen yıl beklenenden milyarlarca dolar daha fazla para kazandı" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Walmart'ın tarifelerden doğan farkları "kendi içinde karşılaması" ve müşterilere herhangi bir şey yansıtmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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