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Un çuvalı değil asker cesetleri! Sayıları binleri buldu, kamyona yüklenip gönderiliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Un çuvalı değil asker cesetleri! Sayıları binleri buldu, kamyona yüklenip gönderiliyor...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ‘ölü takası’ için anlaşan Ukrayna ve Rusya, ellerindeki kamyonlar dolusu dondurulmuş asker cesedini iade etmeye başladı. Üst üste yığılmış, un çuvallarına benzer ceset görüntüleri savaşın korkunç yüzünü gözler önüne serdi. İki ülke altışar bin ceset gönderecek.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılması planlanan ancak ertelenen esir takasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Rus Korgeneral Aleksandr Zorin, “Rus tarafı, 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmeler sırasında varılan anlaşmalara ve yine İstanbul’da Ukrayna tarafıyla üzerinde mutabık kalınan takvime tam olarak uygun şekilde, iade için hazırlanmış Ukraynalı askerlerin naaşlarını takas bölgesine teslim etti” dedi.

Un çuvalı değil asker cesetleri! Sayıları binleri buldu, kamyona yüklenip gönderiliyor... - 1. Resim

1.212 CESET KONVOYU

Bu adımın takas anlaşmasının ilk bölümü olduğunu belirten Zorin “Bu, 1.212 Ukraynalı askerin naaşını içermektedir. Hepsi, üniformaları ve bulundukları yerler temel alınarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak tanımlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SUÇLAMA

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ise “Rusya her zaman verdiği sözü tutar. Uluslararası televizyon kanalları, haber ajansları ve muhabirler gelip her şeyi kendi gözleriyle görebilir. Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle erteledi” diyerek Kiev hükûmetini suçladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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