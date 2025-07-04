Ünlü markalarda deprem! Louis Vuitton’a siber saldırı: Milyonlarca kişinin verisi çalındı

Lüks moda devleri art arda hack skandallarıyla sarsılıyor! Son bomba haber Louis Vuitton’dan geldi. Güney Kore’de yaşanan siber saldırıyla milyonlarca müşterinin adı, iletişim bilgileri ve kişisel verileri çalındı. Şirket, ihlali haftalar sonra fark ettiğini itiraf ederken, şifre ve kart bilgilerinin güvende olduğunu öne sürdü.

Louis Vuitton Kore, Güney Kore'de art arda yaşanan lüks marka veri ihlalleri serisinin son halkası oldu.

8 Haziran'da gerçekleşen bir siber saldırı sonucu bazı müşteri bilgileri üçüncü taraf bir kuruluş tarafından ele geçirildi.

Web sitesinde yayımlanan açıklamada, ele geçirilen verilerin müşteri adları, iletişim bilgileri ve müşteriler tarafından sağlanan ek bilgileri kapsayabileceği duyuruldu. Ancak Louis Vuitton, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi finansal bilgilerin bu olaydan etkilenmediğinin altını çizdi.

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ŞİRKET OLAYDAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HABERDAR OLDU

Louis Vuitton Kore, sistemlerine yetkisiz erişimin 8 Haziran'da gerçekleştiğini ancak bu ihlalden 2 Temmuz Çarşamba günü haberdar olduklarını açıkladı. Şirket, olayın ardından müşterilerini derhal bilgilendirdiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

LÜKS SEKTÖRÜNDE ART ARDA İHLALLER

Dior, Mayıs ayında Ocak ayında gerçekleşen bir veri ihlalini tespit edip müşterilerinden özür dilemişti. Tiffany ise Mayıs ayında, Nisan'da yaşanan benzer bir ihlali açıkladı.

Cartier de geçen ay, müşterilerinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı ayrı bir olayla ilgili olarak kamuoyuna bilgi verdi.