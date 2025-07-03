Dijital dolandırıcılığa karşı aile parolası belirleyin! En fazla yaşlılar mağdur oluyor

Dijital dolandırıcılık, her yaştan, eğitim düzeyinden ve sosyoekonomik yapıdan bireyi etkileyen küresel bir konu hâline gelirken, mikro ve küçük işletmeler için de ciddi bir risk ve tehdit oluşturuyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Dijital dolandırıcılık geçtiğimiz yıl 16 milyar dolar kayba sebep olurken en fazla 50 yaş üstü kullanıcılar mağdur oluyor. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için harekete geçen Visa, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Dijitalde Güvendeyim” projesini hayata geçirdi. UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında ilk etapta, Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa’nın geçtiğimiz yıl 40 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini engellediğini belirterek “Araştırmalara göre 2024’ün son 6 ayında fidye yazılımı ve veri ihlali saldırıları %51 arttı. Aile üyelerinin kimliğine bürünerek gerçekleştirilen dolandırıcılıkların %82’si 55 yaş ve üzeri bireyleri hedef alıyor. Bu vakaların %95’i maddi kayıpla sonuçlanıyor. 25-34 yaş grubu bireylerin %58’i, 35-44 yaş grubundakilerin ise %60’ı oltalama (phishing) mesajı alıyor. 35-44 yaş arası bireyler, bu mesajlara cevap verme veya bağlantılara tıklama olasılığı en yüksek grup olarak öne çıkıyor” dedi.

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Mümin, farkındalığı artırmak için 18-50 yaş ve 50 yaş üstü olmak üzere iki ayrı segmentte eğitimler vereceklerini belirterek “Eğitimlerimizde sosyal mühendislik, oltalama, zararlı yazılım, yapay zekâ tabanlı saldırılar gibi dolandırıcılık tekniklerini, gerçek vakalarla birlikte ele alıyoruz. Dolandırıcıların insanların korku, panik, merhamet, merak, fırsat duygusu, yetkiye saygı ve güven gibi duygularını nasıl istismar ettiğini gösteriyor; bu duygusal manipülasyonlara karşı “Dur, Düşün, Danış” yani 3D Kuralı’nı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Dolandırıcılıkta yapay zekâ riskine de dikkat çeken Mümin “Yapay zekâ ile artık görüntü ve ses klonlanabiliyor. WhatsApp’tan sanki aile bireyi arıyormuş gibi arayıp ödeme isteyebiliyorlar. Bu tip dolandırıcılıklara karşı mutlaka aile şifresi belirleyin. Sesli ya da görüntülü aramalarda parola ya da el işareti ile birbirinizi tanıdığınızı teyit edin” ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da proje kapmasında İstanbul’un 9 ilçesinde huzurevlerinde siber güvenlik eğitimleri vereceklerini söyledi. Caldu, ayrıca üniversite ve STK’larla 81 ilde gençlere ulaşacaklarını bildirdi. UNDP Türkiye, Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ise eğitimlerle toplumsal dayanıklığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.