Ünlü milyarder kararını verdi! Servetin yüzde biri çocuklarına, kalanı ise...

Microsoft’un kurucusu milyarder Bill Gates, neredeyse tüm mal varlığını bağışlama planı yaptığını duyurdu. Dünya üzerindeki yoksullara sağlanacak yardımlar Gates Vakfı üzerinden yapılacak.

Gates, durumu X sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle ifade etti:

''Dünya çapında her zamankinden daha fazla hayat kurtarma fırsatımız var ve ben de yardım etmek için daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu yüzden önümüzdeki 20 yıl boyunca servetimin neredeyse tamamını Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağım.''