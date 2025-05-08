Ünlü milyarder kararını verdi! Servetin yüzde biri çocuklarına, kalanı ise...
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde 200 milyar dolarlık servetini Gates Vakfı’na aktaracağını açıkladı.
Microsoft’un kurucusu milyarder Bill Gates, neredeyse tüm mal varlığını bağışlama planı yaptığını duyurdu. Dünya üzerindeki yoksullara sağlanacak yardımlar Gates Vakfı üzerinden yapılacak.
Gates, durumu X sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle ifade etti:
''Dünya çapında her zamankinden daha fazla hayat kurtarma fırsatımız var ve ben de yardım etmek için daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu yüzden önümüzdeki 20 yıl boyunca servetimin neredeyse tamamını Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağım.''
100 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ YAPILDI
2000 yılında kurulan Gates Vakfı, 25 yıl içinde yapılan yardımlarla dikkat çeken bir kurum haline geldi. Küresel halk sağlığı alanında önemli adımlar atan vakıf, geçtiğimiz senelerde kaynak sıkıntısı çeken kuruluşlara 100 milyar dolardan fazla para aktardı.
Daha önce varlığının sadece yüzde birini çocuklarına bırakacağını bildiren ünlü milyarder, vakfın 31 Aralık 2045'te kapatılacağını bizzat duyurdu.