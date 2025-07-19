Ünlü nehrin kenarı doldu taştı! Gökyüzündeki şov önce hayran bıraktı, sonra kaos yaşattı: 19 yaralı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Rheinkirmes halk festivali kapsamında binlerce insan Ren Nehri kıyısında buluştu. Dron gösterisi ziyaretçileri hayran bıraktı. Festivalin ilerleyen saatlerinde başlayan havai fişek gösterisinde bir kaza yaşandı ve 19 kişi yaralandı.

2025 Rheinkirmes halk festivali Düsseldorf’un neşe ve coşkusunu yansıtan bir gösteriyle başladı.

Ren Nehri kıyısında gerçekleşen etkinlik, binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Avrupa'nın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Rheinkirmes, özellikle dron gösterileriyle görenleri hayran bıraktı.

RHEİNKİRMES HALK FESTİVALİ

Düsseldorf'ta Temmuz ayının üçüncü haftası gerçekleşen Rheinkirmes halk festivali yaklaşık 10 gün sürecek.

18-27 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki festival her yıl 1 milyon kişiyi çekmeyi başarıyor.

19 KİŞİ YARALANDI

Festivalde beklenmedik bir havai fişek kazası meydana geldi. Alman basının haberine göre kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Polis bunun "trajik bir kaza" olduğuna inanıyor. Rheinkirmes'in organizatörü Andreas-Paul Stieber, havai fişek kazasının çöken bir fırlatma rampası olduğunu söyledi.

Medyada festivalin havai fişek gösterisi geleneğinin gelecek yıl da devam edip etmeyeceğini gözden geçirmeleri gerektiği dile getirildi.

Olay yerindeki Alman WDR televizyonuna konuşan ziyaretçiler, "Fuardaydım ve havai fişekleri izledim. Bazı roketler şaşırtıcı derecede alçaktan uçtu ve çok alçaktan patladı" dedi.

İşte Ren Nehri kenarındaki olaylı havai fişek gösterisi ve dron şovundan fotoğraflar: