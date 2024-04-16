Ürdün ve Almanya'dan basın toplantısı: “Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmaya çalışıyor”

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi: “Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmaya çalışıyor” dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dikkatleri Gazze'den uzaklaştırıp İran'la çatışmaya çekmek istediğini ifade etti. Baerbock ise bugün İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen ziyaretinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail ve İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Safadi, İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik saldırıya karşılık verdiğini ve gerilimi artırmak istemediğini belirtti. Bölgedeki tansiyonun yükselmesini istemediklerini vurgulayan Safadi, "Netanyahu'nun dikkatleri Gazze'den uzaklaştırıp İran'la çatışmaya çekmek istediğini" dile getirdi.

"İran'ı durdurmak artık önemli"

Baerbock ise konuşmasında İsrail'e gerçekleştireceği sürpriz ziyareti duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini belirten Baerbock, "Giderek daha fazla şiddet içeren bir gerginliğin nasıl önlenebileceği hakkında konuşacağız" dedi. Ayrıca, "İki gün önce İran rejiminin İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş bir saldırısı oldu. Tüm bölgeyi uçurumun eşiğine getiren bir saldırı. İran, tehlikeli eylemleriyle bölge barışını umursamadığını, yakın ve Orta Doğu halklarını umursamadığını bir kez daha gösterdi. Daha fazla gerilimi teşvik etmeden İran'ı durdurmak artık önemli" şeklinde konuştu.

Baerbock, mevcut İran'a yönelik uygulanan yaptırımların daha da sertleştirilebileceği uyarısında bulunarak askeri gerilimin yeni sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Alman Dışişleri Bakanı, İran'ın, Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı sağladığını hatırlatarak, İran'a yönelik yaptırımların dron üretimi nedeniyle daha da sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Baerbock, "AB olarak nihayet bu adımı birlikte atabileceğimizi umuyorum" dedi.

"3. devletler şiddet sarmalına dahil olmamalı"

Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi'ye hitap eden Baerbock, "Sayın Ayman, Orta Doğu'da sürdürülebilir bir barış için aylardır yorulmadan birlikte çalışıyoruz. Vazgeçmeyin. Kimse yangına körükle gitmemeli" şeklinde konuştu. İsrail'in savunma kapasitesine yönelik şüpheleri olan herkesi yanılttığını belirten Baerbock, "İsrail'in savunması güçlü ve başarılı, müttefikleri de İsrail'in yanında duruyor. Artık ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Özellikle üçüncü devletlerin şiddet sarmalına sürüklenmemesi gerekiyor. Bu, Alman federal hükümeti için de son derece önemli" dedi. Gazze Şeridi'ne yapılan yardımların artırılması için çalışacağını belirten Baerbock, Gazze halkının aylardır gece gündüz endişe içinde yaşadığını ve düzinelerce kişinin hala rehin tutulduğunu unutmamamız gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ziyareti sırasında ayrıca İsrail'de Dışişleri Bakanı Israel Katz ve İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.