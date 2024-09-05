Ürdün'den o ülkeye rest: Savaş ilanı sayarız

İran 7 Ekim'den bu yana Gazze soykırımına devam ederken, Ürdün'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi savaş ilanı sayarız" dedi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımıyla Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükr ve Hamas lideri İsmail Heniyye suikastleri ile bölgede savaşın yayılma riski söz konusu oldu.

Son olarak Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini belirtti.

"SAVAŞ İLANI SAYARIZ"

Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün'ün, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik baskınlarıyla ilgili dava açmak için gerekli hukuki dosyaları hazırladığını ifade eden Safedi, bu dosyaların sunulacağı makama ilişkin bilgi vermedi.

"SALDIRILARI DURDURUN" ÇAĞRISI

Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş ilanı" olarak kabul edileceğini vurguladı.

Uluslararası toplumu Batı Şeria ve tüm bölge bir savaş alanına dönmeden önce harekete geçmeye çağıran Safedi, bölgedeki durumun daha kötüye gitmemesi atılacak ilk adımın Filistin topraklarındaki saldırıların durdurulması olduğunu belirtti.

MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRATTI

Ürdün Dışişleri Bakanı, Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tavır değiştirip yeni şartlar ortaya atarak müzakereleri sekteye uğrattığını dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da konuşmasında İsrail hükümetindeki bakanların Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik söylem ve fillilerini kınadı ve bunların mevcut gerilimi tırmandırdığını dile getirdi.

"SAVAŞ SİLAHLARI DEĞİLDİR"

Almanya'nın, İsrail'e silah satışını neden durdurmadığına ilişkin bir soruya Baerbock, "Silah ihracatına yönelik sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İsrail'e ihraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değildir" şeklinde yanıt verdi.

Gazze ve Batı Şeria'daki durumun, Lübnan ve İran'a yansımalarından söz eden Baerbock, "Orta ve Yakın Doğu'nun gerçek bir felaketin eşiğinde olduğunu, bu bağlamda bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin elzem olduğunu" vurguladı.