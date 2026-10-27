Ürdün'ün Suriye'nin güneyindeki Dera iline düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şam yönetimi, saldırı öncesinde Ürdün ile herhangi bir koordinasyon sağlanmadığını açıklarken iki ülke arasındaki Nasip Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldı.

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Ürdün savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarının ardından Şam yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre saldırılarda sivillerin yaşadığı yerleşim yerleri de hedef alındı.

Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı! Çok sayıda ölü var: Sınır kapısı kapatıldı

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Dera Sağlık Müdürü Halid El-Umyan, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk, 3 erkek ve 1 kadın bulunurken, biri çocuk 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SANA, Dera kırsalındaki Mezireb, Tif ve Nasib çevresinde hava saldırılarının yol açtığı yıkıma ilişkin görüntüler yayımladı.

Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı! Çok sayıda ölü var: Sınır kapısı kapatıldı

ŞAM'DAN ÜRDÜN'E KOORDİNASYON TEPKİSİ

Suriye hükümeti, Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyon öncesinde Şam yönetimiyle herhangi bir koordinasyon sağlanmadığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdünlü yetkililerle görüşüldüğünü ve Suriye topraklarında önceden koordinasyon yapılmadan gerçekleştirilen askeri operasyonlara itiraz edildiğini duyurdu.

Bakanlık, olayın ayrıntılarının ve nedenlerinin açıklığa kavuşturulması için Ürdün ile iletişimin sürdüğünü iletti.

Suriye hükümeti ayrıca saldırılara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını da ekledi.

Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı! Çok sayıda ölü var: Sınır kapısı kapatıldı

ÜRDÜN SINIRINDAKİ KAPI KAPATILDI

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük Kurumu, Dera'daki güvenlik durumu nedeniyle Ürdün sınırındaki Nasip Sınır Kapısı'nın 27 Ekim Salı günü kapatılacağını açıkladı.

Karar kapsamında sınır kapısından yolcu geçişleri ve ticari taşımacılık her iki yönde tamamen askıya alındı.

Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı! Çok sayıda ölü var: Sınır kapısı kapatıldı

ÜRDÜN'DEN FARKLI AÇIKLAMA

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise operasyonun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme amacıyla Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ürdün tarafı, hava harekâtının Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Ancak Şam yönetimi bu açıklamayı reddederek operasyon öncesinde kendileriyle herhangi bir koordinasyon kurulmadığını vurguladı.

NELER OLUYOR?

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklayarak, saldırıyı Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

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