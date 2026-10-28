Ürdün'ü sel vurdu! Sulara kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

Ürdün’de etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Başkent Amman’da sokaklar sular altında kalırken, Madeba kentinde selin ardından 2 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Belka kentinde ise kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Ürdün’de birçok kentte etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle meydana gelen selde cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar su altında kaldı. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen ekipler, kayıp kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Ürdünü sel vurdu! Sulara kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünün, ülkenin resmi ajansı Petra'da yayımlanan açıklamasında​​​​​​​ Madeba’daki sivil savunma ve polis ekiplerinin selin ardından 2 kız çocuğunun cenazesine ulaştığı belirtildi.

Ürdünü sel vurdu! Sulara kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

Arama kurtarma ekiplerinin, Belka kentinde kaybolan bir kişiye ulaşmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. Yetkililer, dere yataklarından ve tehlikeli bölgelerden uzak durulması uyarısında bulundu.

Ürdün’de dün etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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