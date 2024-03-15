Uyuşturucu karteli yapay zekâ kullanıyor

Interpol, Meksika’da uyuşturucu ticareti yapan en tehlikeli örgüt olan Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli’nin (CJNG) “suç imparatorluğunu daha da büyütmek” için yapay zekâdan faydalandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ

Mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları aracılığıyla insanların kandırılarak dolandırıcılık yapmaya zorlandıktan sonra bölge dışına kaçırıldığını ortaya çıkaran Interpol, sadece Latin Amerika’da değil Avrupa, Asya ve Afrika’da da organize suç gruplarının yapay zekâ kullanmaya başladığını belirtti.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock “Finansal dolandırıcılığın giderek arttığı bir salgınla karşı karşıyayız. Savunmasız kişiler ve şirketler zarar görüyor. Yapay zekâ ve kripto para birimlerinin gelişmesiyle birlikte, acil önlem alınmazsa durum daha da kötüleşecek” de