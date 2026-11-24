ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Shenzhen buluşmasını “Yeni Yalta” ve “küresel emlak pazarlığı” şeklinde yorumlayan uzmanlara göre, masada üç lider görünse de zirvenin gizli ajandasında İran’ın nükleer kapasitesinin engellenmesi ve İsrail’in güvenliği yer aldı.

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ABD, Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği zirvenin yankıları sürüyor. Trump-Putin-Şi’nin buluşması uzmanlar tarafından 1945 yılı Şubat ayında yapılan Yalta Zirvesi’ne benzetiliyor. Uluslararası İlişkiler hocası Prof. Dr. Sezai Özçelik, buluşmayı “Ne Yağma Zirvesi” olarak nitelendirdi ve “Bu toplantı ‘Soğuk Savaş’ sonrasında şekillenen çok taraflı uluslararası düzenin giderek büyük güçler arasındaki doğrudan pazarlık diplomasisine dönüşmesidir” dedi.

Zirve sonrası açıklanan Barış Bildirisi ve dört paragraflık yol haritasının herhangi bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Özçelik “Shenzhen’de gerçekleşen üçlü zirve, Soğuk Savaş sonrasında şekillenen çok taraflı uluslararası düzenin giderek büyük güçler arasındaki doğrudan pazarlık diplomasisine dönüştüğünü gösteriyor. Bu zirveyi, dünyanın yeniden nüfuz alanlarına bölünmesi tehlikesini gündeme getiren bir ‘Yeni Yalta’ arayışı olarak değerlendiriyorum. Bir anlamda küresel emlak pazarlığına giriştiler. Çin, küresel diplomasinin merkezindeki konumunu güçlendirirken Putin de Ukrayna’daki işgale rağmen ABD ve Çin liderleriyle aynı masada yer alarak diplomatik meşruiyet kazanmayı hedefliyor.

Ancak büyük güçlerin kendi aralarında anlaşması, uluslararası barış ve istikrarın sağlanacağı anlamına gelmiyor. Bildirinin sahada karşılığı olmadığının en açık göstergesi, Ukrayna olmadan Ukrayna’nın geleceğinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Trump’ın savaşı hızlı bir anlaşmayla sona erdirme yaklaşımı, Putin’in işgal ettiği toprakları elinde tutma hedefi , işgali ödüllendiren bir anlaşma. Bu, Rusya’ya yeniden güç toplama fırsatı verebilir. Tahmini olarak Rusya 120.000 kilometrekarelik genişleme sağlayacak. Bu eksende Ankara’nın arabuluculuk kapasitesi önem kazanır. Diğer yandan büyük güçlerin çıkarlarını uzlaştırmak, çatışma ikliminden çıkmak anlamına gelmez” dedi.

Uzmanlar Trump-Putin-Şi zirvesini gazetemize değerlendirdi: Gizli ajanda İsrail

Rusya ve Asya dinamikleri alanında yetkin isimlerden Prof. Dr. Salih Yılmaz, zirvede görülemeyen unsurun İsrail olduğunu, Trump’ın ajandasındaki en önemli konu başlığının İran’a Çin ve Rusya tarafından verilecek nükleer kapasite desteğinin engellenmesi olduğunu öne sürdü. Zirve sonrası yayımlanan bildirideki nükleer savaş vurgusunun özünde İsrail’in İran’a dönük Çin-Rusya nükleer kapasite desteği korkusu olduğunu kaydeden Prof. Yılmaz “Yine devlet yetkililerinin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi vurgusu da Netanyahu’nun Uluslararası

Ceza Mahkemesinden (UCM) aldığı cezalarla ilgili hususlar. İşin özünde zirvede iki buçuk devlet vardı. Rusya mevcut hâli ile süper güç liginde bir ülke değil. ABD’nin bu noktadaki hassasiyeti Çin-Rusya iş birliğidir. Çin de Rusya’nın zayıfladığını bildiği için bu durumu kullanarak daha fazla ticaret, enerji ve siyaset alanında kazanım elde ediyor. Trump’ın son seçimde aldığı yenilgi onu Siyonist lobiye daha fazla mahkûm hâle getirdi. Zirveyi her ne kadar Trump istiyor gibi gözükse de İran’ın nükleer kapasitesinin sıfırlanması bu toplantının gizli yanıdır. Hatta ‘İsrail güdümlü bir zirveydi’ demek bile mümkün. Buradan en kârlı çıkan ülke hiç şüphesiz Çin oldu. Çünkü serbest ticaret için her gelişme Pekin’e alan ve zaman kazandırıyor” yorumunda bulundu.

RUSYA İÇİN PRESTİJ MESELESİ

Moskova’da konuştuğumuz bir diğer uzman isim Ümit Nazmi Hazır ise “Kremlin açısından o masada bulunmak çok büyük bir prestij unsuruydu”

dedi. Zirvenin ardından Putin’in ilkbahara kadar savaşı devam ettirme iradesini dile getirdiğine dikkati çeken Nazmi Hazır “Rusya için en büyük hedef ‘büyük güç statüsünü’ tasdik ettirmekti. Batı’nın izolasyon politikasının başarısız olduğunu gösterme ve Avrupa’yı masa dışında bırakmış olmak Putin’e yetiyordu. Rusların yüzlerce yıldır bitmeyen büyük güç sendromu var. Kendilerini ısrarla Batı ile eşit şekilde konumlandırmaya çalışıyorlar. Rusya 1721’de Kuzey Savaşı’nda İsveç’i yenmesinden bu yana büyük güç rolüne soyunuyor.

1815’te Napolyon’u ve 1945’te Nazi Almanyasını yenerek büyük güç statüsünü güvence altına alsa da Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından

sonra bu statüyü kaybetti. Şimdi bu statüyü tekrar kazanmaya çalışıyor. Ukrayna savaşı bir yanı ile Rusya’nın bölgesel ya da küresel güç testi özelliği taşıyor. Öte yandan bu zirvenin Rusya açısından çelişen noktaları da var. Çin ve Rusya BRICS ve Küresel Güney söylemlerinde tek kutuplu düzene ve ABD hegemonyasına karşı çıkıyor. Fakat ‘ABD’ye karşı bütün dünya birlikte mücadele edelim’den ‘dünyayı ABD, Çin ve Rusya ‘üçümüz paylaşalım’ noktasına gelmeleri büyük bir siyasi çelişkidir. Putin’in ‘Yalta Konferansı’nın nesi kötüydü?’ şeklindeki açıklaması, Rusya’nın Yalta düzenini devam ettirmek istediğini gösteriyor ve Küresel Güney söylemi ile çelişiyor. Oysa insanlık ve istikrar için üç ülkenin egemen olduğu üç kutuplu dünya değil, diğer aktörlerin de söz sahibi olduğu çok merkezli dünya düzeni gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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