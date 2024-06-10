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Venezuela'da seçim krizleri başladı: Maduro'dan suikast iddiası! 3 ismi işaret etti

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Venezuela&#039;da seçim krizleri başladı: Maduro&#039;dan suikast iddiası! 3 ismi işaret etti

Dünya Haberleri

Venezuela 28 Temmuz'da sandığa gidecek. Hem hükümet hem de muhalefet cephesinde seçim gerginliği başlarken Maduro'dan suikast iddiası geldi. Planın arkasında muhalefet liderlerinin olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında suikast iddialarında bulundu. Maduro'nun açıklamaları, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik yakın zamanda yapılan suikast girişimini hatırlattı. Maduro, söz konusu suikast planında muhalefet liderlerinin parmağının olduğunu belirtti.

Zulia eyaletine bağlı Maracaibo kentinde seçim çalışması yürüten Maduro, muhalefetin kendisine saldırması için suikastçılar kiraladığını söyledi.

Venezuela'da seçim krizleri başladı: Maduro'dan suikast iddiası! 3 ismi işaret etti - 1. Resim

"BİR GRUP SUİKASTÇILARI VAR"

Destekçileriyle bir araya gelen Maduro, "Bir grup suikastçıları var, aşırı sağcılar... Venezuela'da zaten bir grup suikastçıları var, beni arıyorlar ve bize zarar vermek istiyorlar." ifadesini kullandı. Maduro, suikast planlarının arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges'in olduğunu öne sürdü.

Venezuela'da seçim krizleri başladı: Maduro'dan suikast iddiası! 3 ismi işaret etti - 2. Resim

MADURO ZİYAYET EDECEĞİ YERLERİ SÖYLEMİYOR

Güvenlik gerçekçisiyle kampanya etkinliklerinin tarih ve saatlerini paylaşmadıklarını vurgulayan Maduro, "Geldiğim ve ziyaret ettiğim her yer sürpriz olmalı, güvenlik güçleri her zamanki gibi görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Tanrı'nın ellerindeyim. Yeryüzündeki görevlerimi yapmak için hedeflerime doğru yol alıyorum." diye konuştu.

Venezuela'da seçim krizleri başladı: Maduro'dan suikast iddiası! 3 ismi işaret etti - 3. Resim

3 MUHALİF LİDER YURT DIŞINDA YAŞIYOR

Maduro hükümetine komplo kurmakla suçlanan ve haklarında yakalama kararı bulunan muhalefetin önde gelen liderlerinden Lopez, Ledezma ve Borges, hali hazırda yurt dışında yaşamlarını sürdürüyor. Venezuela'da halk, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başında olacak.

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