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Venezuela'dan Arjantin'e siyonizme destek suçlaması: "Bunun adı yalakalıktır"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Venezuela&#039;dan Arjantin&#039;e siyonizme destek suçlaması: &quot;Bunun adı yalakalıktır&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi, siyonist politikalara destek vermekle suçladı.

"Maduro ile daha fazla" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezuela Devlet Başkanı, "Javier Milei, siyonizm meseleleriyle ilgilenmek isteyen bir yalakadan daha yalakadır. Miami'ye gitti ve İsrail devletinin Gazze'de yaptıklarının çok iyi olduğunu ifade etti. Tabii ki onların desteklerini almayı da ihmal etmedi" şeklinde konuştu.

"BUNUN ADI YALAKALIKTIR"

Milei'nin Arjantin'in onurunu "ayaklar altına aldığını" savunan Maduro, "Sağcılar, onu (Milei) yönlendiriyor ve o da gerekeni yapıyor. "Buna nasıl isim verirsiniz? Onur mu? Bağımsızlık mı? Kendi düşüncesi mi? Bunun tek bir adı vardır: Yalakalık" şeklinde konuştu.

Maduro, siyonizmin dünyada kaos ve şiddete yol açtığını belirterek, "Kaosu kim dayatıyor? Şiddeti kim dayatıyor? Dünyada oyunun kurallarını kim çiğniyor? Uluslararası hukuku kitlesel olarak kim ihlal ediyor? ABD'nin desteğiyle siyonist sağ ve neo-faşist sağ bunları yapıyor" şeklinde konuştu.

Maduro, 21 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, Arjantin'de aşırı sağcı Javier Milei'nin devlet başkanı seçimlerini kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez "diktatör" suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine "tam" desteğini ifade etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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