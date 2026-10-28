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Virajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı

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Virajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı
Başlık ResmiVirajı alamayan araç dehşet saçtı! Kapıdan girdi, balkondan çıktı

Meksika’da kontrolden çıkan Tesla marka otomobil, virajı alamayınca bir evin kapısını parçalayarak içeri girdi. Garaj ve teras duvarını yıkarak geçen araç balkondan aşağı uçtu. Korkunç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Meksika’nın Ciudad Juárez kentinde yaşanan kaza, görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki Tesla marka bir otomobil,virajı alamayınca kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Büyük hasara yol açan kazada araç, evin giriş kapısını kırdıktan sonra garaj ve teras bölümünden geçerek duvarı yıktı.

Virajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı
Başlık ResmiVirajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin virajı alamayarak hızla evin girişine yöneldiği görüldü. Çarpmanın şiddetiyle giriş kapısı parçalanırken araç, garaj ve teras bölümüne ilerledi. Duvarı da yıkan otomobil, ardından aşağıdaki başka bir mülke düştü.

Virajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı
Başlık ResmiVirajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı

Kazanın yaşandığı sırada çevrede bulunan kişiler için büyük tehlike oluşturan olay, evde ciddi hasara yol açtı. Görüntülerde otomobilin çarptığı bölümlerdeki yıkım dikkat çekerken kazanın nasıl gerçekleştiği de saniye saniye kaydedildi.

Virajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı
Başlık ResmiVirajı alamayan araç dehşet saçtı! Evin kapısından girdi, balkondan çıktı

Korku dolu anların yaşandığı kazanın ardından sürücünün sağlık durumuna ilişkin de bilgi paylaşıldı. İddialara göre sürücü, korkunç kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya ilişkin görüntüler dikkat çekerken, olayın kesin nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılar henüz bilinmiyor.

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