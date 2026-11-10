Von der Leyen'den Türkiye açıklaması! Karadeniz için çağrı yaptı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın Karadeniz'deki deniz güvenliği iş birliğinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz'deki güvenlik durumuna değinen von der Leyen, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında artan denizcilik iş birliğini memnuniyetle karşıladı.

Von der Leyen, "Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'ni faaliyete geçirmeliyiz" dedi.

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KARADENİZ'DEKİ DRONE SALDIRILARINA DEĞİNDİ

Karadeniz'de son haftalarda ticari gemilerin insansız hava araçlarıyla hedef alınmasına değinen von der Leyen, saldırılarda denizcilerin hayatını kaybettiğini ve bazı kişilerin hâlâ kayıp olduğunu anlattı:

"Karadeniz üzerindeki gökyüzü karardı."

Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması ve korunması gerektiğini belirten AB Komisyonu Başkanı, bunun Avrupa, Ukrayna ekonomisi ve küresel gıda güvenliği açısından önemine değindi.

ROMANYA'YA 10 MİLYON AVROLUK DESTEK

Avrupa'nın güvenlik tehditlerine karşı daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ifade eden von der Leyen, Romanya'ya arama kurtarma operasyonları için ilave 10 milyon euro kaynak sağlanacağını duyurdu.

Deniz gözetiminin güçlendirilmesi gerektiğine değinen von der Leyen, yabancı aktörlerin bilgi manipülasyonu yoluyla Avrupa ülkelerini hedef aldığını söyledi.

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RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNDİ

Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de değinen von der Leyen, Avrupa'nın Kiev'e desteğinin süreceğini ifade etti.

Von der Leyen, “Bu barış görüşmelerinin odak noktası Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitirmektir. Hedef bu olmalıdır” dedi.

AB'nin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için bir refah planı üzerinde çalıştığını aktaran von der Leyen, Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin kapsamlı görüşmelerin ancak Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra yapılabileceğinden bahsetti.

ABD arabuluculuğundaki görüşmelerin salı ve çarşamba günleri Abu Dabi'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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