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Wagner güçleri 11 köylüyü kurşuna dizdi! Yeniden ortaya çıktılar

Kaynak: Dış Haberler
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Wagner güçleri 11 köylüyü kurşuna dizdi! Yeniden ortaya çıktılar
Orta Afrika Cumhuriyeti, Wagner, Silahlı Çatışma, Altın Madeni, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Rusya ile bağlantılı Wagner paralı askerlerine bağlı güçlerin işlettiği Ndassima altın madeninde en az 11 sivil vurularak öldürüldü.

Ukrayna’dan Suriye’ye, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan izleriyle bilinen Wagner paralı asker grubu, bu kez Orta Afrika Cumhuriyeti’nde sivilleri hedef aldı. Rusya bağlantılı silahlı grubun kontrol ettiği Ndassima altın madeninde, izinsiz giren en az 11 köylü genç vurularak öldürüldü. Yerel kaynaklara göre kurbanlar, gece saatlerinde altın aramak için bölgeye girmişti.

Associated Press'in yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, olay 16 Temmuz akşamı başkent Bangui'nin 450 kilometre doğusundaki Ndassima madeninde meydana geldi.

BAZI KURBANLAR HALA KAYIP

İnsani yardım çalışanları, öldürülenlerin çoğunun yakındaki köylerden gelen gençler olduğunu aktardı. Köy sakinlerinden Konstantin Pounoukouzou ise bazı kişilerin hala kayıp olduğunu belirtti ve gençlerin genellikle geç saatlerde madende taş topladığını söyledi.

SAHA HALKTAN İZOLE EDİLDİ

Ndassima, OAC'nin endüstriyel ölçekteki tek altın sahası olarak biliniyor. 2013’teki iç savaşta kontrolü kaybedilen bölge daha sonra Wagner bağlantılı birlikler tarafından ele geçirildi. Madene sivillerin girmesi kesinlikle yasaklandı.

OAC hükümeti olay hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, yerel yetkililer de bilgi taleplerini cevapsız bıraktı.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ KAYDA GEÇMİŞTİ

Wagner güçleri daha önce de Orta Afrika’da yargısız infazlar, şiddet vakaları ve sivillere yönelik ihlallerle suçlanmıştı.

Aynı birliklerin Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra’nın kişisel güvenliğinden sorumlu olduğu ve 2023’teki anayasa referandumunda siyasi destek verdikleri görülmüştü.

Temmuz başında yapılan açık kaynak analizlerine göre, Rusya’nın sekiz Afrika ülkesine yaklaşık 5 bin kişilik bir silahlı yapı gönderdiği tespit edildi. “Afrika Kolordusu” olarak anılan bu yapılanma, eski Wagner mensuplarından oluşuyor ve kritik maden sahaları ile altyapıları korumakla görevlendiriliyor.

Kaynak: Dış Haberler

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