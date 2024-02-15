Wikileaks kurucusu Assange'ın eşinden iade davası öncesi çağrı: Julian'ı öldürme planı yaptılar

2019'dan beri Londra'da tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, 20-21 Şubat tarihlerinde görülecek 'ABD'ye iade davası' öncesinde basın açıklaması yaptı. Eşinin akli ve bedensel sağlığının kötüye gittiğini söyleyen Stella Assange, "ABD'li istihbarat servisleri Julian'ı öldürme planı yaptı, iade edilirse ölecek" dedi.

Kurduğu WikiLeaks ile 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlayan ve Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınan, o günden bu yana da Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Julian Assange'ın ABD'ye iade davası 20 Şubat'ta başlıyor.

İngiltere'de 20-21 Şubat'ta görülecek kritik dava öncesi Julian Assange'ın eşi Stella Assange yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

'ABD'YE İADE EDİLİRSE ÖLECEK'

Assange, eşi hakkında ABD'ye iadesine hükmedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bir süreç başlatacaklarını da belirterek, İngiltere'de temyiz davası açmak da dahil iç hukuk yollarının tükendiğini ifade etti. Eşinin en son 6 Ocak 2021'de mahkemeye şahsen katıldığını söyleyen Assange, şunları kaydetti:

"Julian, Noel döneminde hastaydı. Hasta olduğu yaklaşık 1 hafta boyunca ziyaret etme fırsatımız olmadı. Avustralya'nın Londra Büyükelçisi sürece dahil oldu ve Belmarsh Hapishanesi yönetimiyle doktor göndermeleri konusunu görüştü. Julian'a doktorla görüşebileceği sözü verildi ancak Büyükelçinin müdahalesi sonrası görüşebildi. Akli ve bedensel sağlığı kötüye gidiyor. Hapishanede kaldığı her gün hayati risk taşıyor. Julian, (ABD'ye) iade edilirse ölecek."

'SUİKAST KOMPLOSUNUN KURBANI'

İade kararının ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüyle ilgili yasaları ihlal edeceğini savunan Assange, bir devletin suçlarını haberleştirmenin suç olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Julian, basında da yer aldığı üzere aynı zamanda bir suikast komplosunun da kurbanı. Eski CIA Direktörü Mike Pompeo döneminde, Julian'ın nasıl infaz edileceğine dair planlar yapıldığı haberleri çıktı. Pompeo, Julian'a takıntılıydı. Onu öldürmeyi, Beyaz Sarayın en üst makamlarıyla görüştü."

'İADESİ ANLAŞMAYI DA İHLAL EDİYOR'

Assange, mahkemede bu iddialara ilişkin delillerin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, Julian Assange'ın iadesinin ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmasını da ihlal ettiğine vurgu yaptı. Mahkemenin iade kararı vermemesi halinde Julian Assange'ın serbest bırakılmayacağını ancak temyiz mahkemesi yolunun açılacağını da vurgulayan Assange, eşini son olarak 3 Şubat'ta görebildiğini, eşinin durumundan dolayı endişe duyduğunu anlattı.

'JULIAN'I ÖLDÜRME PLANI YAPTILAR'

Assange, ABD'ye iade edilmesi halinde eşinin hapishane şartlarından ABD'li istihbarat servislerinin sorumlu olacağını da söyleyerek, "Bu servisler Julian'ı öldürme planı yaptı. Onlar için ulusal güvenlik konusu olduğu için cezaevine Julian'ı hücre hapsine koymaları tavsiyesi ettiklerinde bunu gerekçelendirmelerine bile gerek yok" diye konuştu.

ABD'deki hapishane şartlarının Julian Assange'ın sağlığı için iyi olmayacağını kaydeden Assange, iade edilirse eşini bir daha görememekten endişe duyduğunu ifade etti.

DAVA SÜRECİ

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu. Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti. Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'la ilgili ABD'ye iade davası 20-21 Şubat'ta görülecek.