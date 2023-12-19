WSJ, Türkiye'nin esir takaslarındaki rolünü yazdı: 'Tenha bir pist, bir Türk ajan ve sıfır silah'

19 Aralık 2023 23:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 00:19

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği 'arabuluculuk' rolünü 'Tenha bir pist, bir Türk ajan ve sıfır silah: Esir takasının yeni dünyası' başlığıyla analiz etti. Joe Parkinson, Drew Hinshaw, James Marson ve Aruna Viswanatha'nın imzasıyla yayınlanan analizde, Ukrayna'daki savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 27 Nisan 2022'de Türkiye'de gerçekleştirilen esir takası ele alındı.

RUSYA VE ABD, TÜRKİYE DEDİ

"Tenha bir pist, bir Türk ajan ve sıfır silah': Esir takasının yeni dünyası" başlığı ile yayınlanan makalede, "Geçtiğimiz yıl Rusya ve ABD'li istihbarat yetkilileri, birçok ülkenin Rus yetkililere yönelik seyahat kısıtlamaları göz önüne alındığında hangi ülkenin tutuklu takasına ev sahipliği yapabileceğini tartışırken, her iki taraf da Türkiye'ye güvenebilecekleri konusunda hemfikirdi" ifadeleri yer aldı. Gazeteye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Bu tamamen güvenle alakalı bir istihbarat diplomasisi" dedi.

İSVİÇRE KÜME DÜŞTÜ

Rehine anlaşmaları ve takasları ile ilgili görevin 'kesinlikle Doğu'ya kaydığını' öne süren WSJ, analizinde "Rusya, İsviçre ve Avusturya'yı, Avrupa yaptırımlarına katılmalarının ardından 'Dost Olmayan Ülkeler Listesi'ne ekledi. Bir zamanlar süper güç çatışmalarında ön sıralarda arabuluculuk yapan İsviçreli diplomatlar, şimdi küme düştükleri için Whatsapp gruplarında homurdanıyorlar. " ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin yerine Rusya'ya askeri teçhizat sağlayan, Ukrayna'ya savaş uçakları satan NATO üyesi Türkiye'nin esir takası ve barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığını yazan gazete Türkiye'nin artık Orta Doğu'nun güç merkezinde yer aldığını vurguladı.

TÜRK DİPLOMASİSİNİN GİZLİ ELİ

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, "Türkiye'nin rehine diplomasisindeki gizli eli" sözleriyle nitelendiği yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Orta Doğu dışında çok az tanınan Fidan, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığına yükselerek ün kazandı. Burada Türkiye'nin Beşar Esad rejimine karşı Suriyeli isyancıları desteklediği bölgesel stratejisini şekillendirdi. Sonrasında Erdoğan'a 2016'daki darbe girişimini bastırması için yardım etti. Haziranda Erdoğan onu dışişleri bakanlığına terfi ettirdi ve başdanışmanı İbrahim Kalın'ı onun yerine atadı."

"Erdoğan'ın 'sır küpüm' dediği Hakan Fidan, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başkanı olarak öne çıktı. 42 yaşındayken Türkiye'nin en genç istihbarat şefi olan Fidan, Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Fidan'la birlikte çalışan eski CIA görevlileri, onun jeopolitik fay hatlarını aşan bir ağ kurduğunu, Washington ve Moskova'da yakın temaslar geliştirdiğini söylüyor."

FİDAN, ANKARA'YI İŞARET ETTİ

2022 yılında gerçekleşen rehine takasında da hem ABD'nin hem Rusya'nın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iletişime geçtiğini yazan WSJ, Bakan Fidan'ın iki ülkeden gelen İstanbul teklifine rağmen Ankara'daki havaalanının tenha bir bölümünü işaret ettiğini yazdı.

ABD ve Rusya'nın casus şeflerinin MİT'in "kale" olarak bilinen karargâhına giderek görüşmeler gerçekleştirdiğini yazan gazete "Birkaç gün içinde MİT her iki ülkeye de rehine takasının ayrıntılarını özetleyen bir plan gönderdi." ifadelerini kullandı.

WSJ'ye konuşan Türk yetkililer, Washington'ın Amerikan rehineler için gelecekte yapacağı olası anlaşmalara arabuluculuk etmeye hazır olduklarını söyledi.