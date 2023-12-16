Yanlışlıkla 3 esiri öldüren İsrail karıştı! Netenyahu’ya isyan mektubu

16 Aralık 2023 11:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 11:44

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Ajanslar

Hamas’ın 7 Ekim’deki baskına karşı saldır başlatan İsrail, haftalardır Gazze’de, sivil yerleşimlerine bomba yağdırdı. İşgalci İsrail ordusunun ev, okul, hastane, cami ayırt etmeden vurduğu saldırılarda 20 bine yakın masun Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 24 Aralık’ta varılan ve 7 gün süren ateşkes anlaşmasının hemen ardından kan gölüne çevirdiği Gazze'ye saldırılarına yeniden başladı.

Son birkaç gündür saldırıların şiddeti artarken İsrail ordusu, yanlışlıkla 3 esiri öldürdü. Önceki gün gerçekleşen olay İsrail’de infiale yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu halkından özür dilese de tepkilerin önünü alabilmiş değil.

ESİR YAKININDAN MEKTUP

Esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori adlı İsrailli, Netanyahu'ya yazdığı mektupta, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirtti.

İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesi, Avigdori'nin, Netanyahu'ya gönderdiği mektubu yayımladı.

"GAZZE'YE SALDIRILARI DURDUR"

Mektubunda, Gazze'deki İsrailli esirlerin, askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını ifade eden Avigdori, Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi.

Avigdori, esirlerin kurtarılması için zaman ve askeri bir yol olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aklı ve kalbi olan herkes için sonuç aynı. İsrail, onları (esirleri) tabutlarda değil, canlı olarak geri döndürmek için bir anlaşma yapmalı, hem de hemen."

İSRAİL ORDUSU YANLIŞLIKLA 3 ESİRİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, "Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta." paylaşımında bulunmuştu.

Öldürülen esirlerden dolayı "derin bir üzüntü" duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti:

"Bu zorlu akşama rağmen, yaralarımızı saracağız, gereken dersleri çıkaracağız ve gücümüzü seferber ederek, tüm rehinelerin evlerine güvenle dönmesi için çalışacağız."

İşte İsrail-Hamas çatışmasında dakika dakika öne çıkan gelişmeler…

11:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi sırasında Gazze'deki durumu değerlendirdi.

11:27 İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

11:18 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen, Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi. Ebu Dakka için Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

10:21 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

05:01 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.

04:51 ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

03:54 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bir grup Filistinli öğrenciyle görüştü.

03:52 İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

02:53 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

02:02 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

01:02 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz." dedi.

01:01 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve ABD yönetiminin iki devletli çözüm konusundaki yaklaşımına vurgu yaptı.

00:58 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de haftalardır benzeri görülmemiş bir felaketin yaşandığını belirterek, daha fazla şiddet ve acıyı önlemenin tek yolunun acil ateşkes ilan edilmesi olduğunu söyledi.

00:50 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki çatışmaların aylarca sürebileceğini, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini ancak sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail güçlerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

00:47 Ürdün, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, Gazze'de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını hedef almasını kınadı.

00:14 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

00:09 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800'e çıktı.