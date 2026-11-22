ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde peş peşe yaşanan krizlerin ardından İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'e televizyon yasağı geldi. The Wall Street Journal'a göre Beyaz Saray, ülke genelindeki teknik kesintileri yapay zekayla ilişkilendiren Mullin'in televizyon programlarına çıkmasını yasakladı.

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ABD'de Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını uygulamakla görevli İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

BEYAZ SARAY'DAN BAKANA TELEVİZYON YASAĞI

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Beyaz Saray'da üst düzey görev yapan Stephen Miller, Mullin'in televizyon programlarına katılmasını yasakladı.

İç Güvenlik Bakanı, Fox News'ta Sean Hannity'nin programına katılarak ABD genelinde yaşanan bazı teknik kesintilerin yapay zekayla bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü.

Mullin'in herhangi bir teknik bulguya dayandırmadan yaptığı değerlendirme, Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı.

Trump yönetiminde kriz üstüne kriz! İç Güvenlik Bakanı'na televizyon yasağı geldi

DEVLET UÇAĞIYLA MAÇA GİTMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bakana yönelik eleştirilerin bir diğer nedeni ise ABD genelinde hava ulaşımını etkileyen uçuş durdurma kararının hemen ardından devlet uçağıyla bir Amerikan futbolu maçına gitmesi oldu.

WSJ'ye göre İç Güvenlik Bakanı, LSU ile Texas arasındaki üniversite futbol karşılaşmasını özel locadan izlemek için hükümete ait bir uçak kullanmıştı.

Trump yönetiminde kriz üstüne kriz! İç Güvenlik Bakanı'na televizyon yasağı geldi

TRUMP GÖREVDEN ALMAYI DÜŞÜNMÜŞ

Haberde, Trump'ın daha önce de Mullin'i görevden almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre bu düşünce, Maine eyaletinde 25 yaşındaki Kolombiyalı bir göçmenin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülmesinin ardından ortaya çıktı.

Mullin, olayın ardından ICE görevlilerinin göçmenleri gözaltına almak amacıyla araçları durdurmasını yasaklayan bir talimat vermişti.

Trump'ın bu karar üzerine bakanı görevden almayı kısa süreliğine değerlendirdiği, ancak tartışmanın daha sonra yatıştığı aktarıldı.

Beyaz Saray kaynakları ise Mullin'in yerine yeni bir isim getirilmesi için şu anda aktif bir çalışma yürütülmediğini ifade etti.

Trump yönetiminde kriz üstüne kriz! İç Güvenlik Bakanı'na televizyon yasağı geldi

TRUMP'I ÇILGINA ÇEVİREN KARAR

Mullin'in bazı göçmen gruplarına yasal statü verilmesine yönelik tekliflere destek vermesi de Trump yönetiminin sert göçmenlik politikalarını savunan çevreleri de telaşlandırdı.

Özellikle çocuk yaşta ABD'ye yasa dışı yollarla getirilen göçmenler için vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayabilecek düzenlemelere sıcak bakması eleştirildi.

WSJ'ye göre Stephen Miller ve bazı üst düzey yetkililer, Mullin'in göçmenlik konusundaki yaklaşımını fazla ılımlı buluyor.

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, WSJ'ye yaptığı açıklamada Trump'ın kabinesine güven duyduğunu ifade etti.

Bis, "Başkan, Amerikan halkının oy verdiği gündemi yürütme konusunda tüm yönetimine güvenmektedir" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da Mullin'in görevini savunarak sınır dışı operasyonlarının sürdüğünü ve sınır güvenliği konusunda sonuç alındığını açıkladı.

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