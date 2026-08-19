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Dünya

Yapay zeka ekonomiyi uçurdu, Tayvan kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak

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Yapay zeka ekonomiyi uçurdu, Tayvan kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak
Fotoğraf Başlığı Yapay zeka ekonomiyi uçurdu, hükümet kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak

Tayvan, yapay zeka ve çip sektörlerinin büyümesiyle elde ettiği ekonomik kazancı halka dağıtmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, 2027 bütçesi kapsamında ülkedeki vatandaşlara 10 bin NT$ (yaklaşık 15 bin TL) nakit ödeme yapılması için 235,7 milyar NT$ (yaklaşık 353 milyar TL) ayrılacağını açıkladı. Kalıcı oturma iznine sahip yabancılar ile yabancı eşlerin de kapsama alınacağı destek, aileleri rahatlatmayı ve ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Tayvan'da rekor seviyelere ulaşan ekonomik büyümenin ardından halkı doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir destek paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, 2027 merkezi hükümet bütçesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, kişi başına 10 bin NT$ (yaklaşık 15 bin TL) nakit ödeme yapılacağını duyurdu.

353 MİLYAR TL'LİK KAYNAK AYRILACAK

Hükümet, bu kapsamda 235,7 milyar NT$ (yaklaşık 353 milyar TL) kaynak ayıracak. Yapay zeka, yarı iletkenler ve üretim tedarik zincirlerinin öncülüğünde hızla büyüyen ekonominin getirisinin toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılması hedefleniyor.

Yapay zeka ekonomiyi uçurdu, hükümet kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak
Başlık ResmiYapay zeka ekonomiyi uçurdu, hükümet kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak

Tayvan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 14,15 büyürken, yıl genelindeki büyüme beklentisi yüzde 11,05 olarak açıklandı. Bu oranın gerçekleşmesi halinde ülke, yaklaşık 39 yılın en yüksek yıllık büyüme hızına ulaşacak. Ancak hükümet, teknoloji sektöründeki hızlı büyümenin hizmet sektörü ve küçük işletmeler başta olmak üzere toplumun bazı kesimlerine aynı ölçüde yansımayabileceğine dikkat çekiyor.

AİLELERE NEFES ALDIRACAK PROJE

Bu nedenle nakit desteğin, artan hayat maliyetleri karşısında ailelere nefes aldırması, tüketimi artırması ve yerel ekonomiyi desteklemesi bekleniyor. Üstelik uygulama yalnızca Tayvan vatandaşlarıyla sınırlı olmayacak. Kalıcı oturma iznine sahip yabancılar ve yabancı eşler de ödemeden yararlanabilecek.

Yapay zeka ekonomiyi uçurdu, hükümet kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak
Başlık ResmiYapay zeka ekonomiyi uçurdu, hükümet kesenin ağzını açtı: Vatandaşlara nakit ödeme yapılacak

Tayvan yönetimi, halka yapılacak ödemeye rağmen mali disiplinin korunacağını vurguluyor. Hükümet, programın kamu borcunu ciddi biçimde artırmadan finanse edileceğini ve gelecek nesillere ek mali yük bırakılmayacağını belirtiyor.

2027 bütçesinde ayrıca ailelerin desteklenmesi, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi, Akıllı Ulus 2.0, altyapı yatırımları ve yerel yönetimlere kaynak aktarılması gibi beş temel kalkınma hedefi bulunuyor.

Tayvan'ın teknoloji sektöründeki büyümeyi doğrudan halka yansıtma hamlesi, ekonomik canlandırma arayışındaki diğer ülkeler açısından da dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor.

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