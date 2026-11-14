Yasak aşk ortaya çıktı, 70 milyar dolarlık servet tehlikede! Elon Musk devreye girdi

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından CEO'luk görevinden ayrıldı. Teknoloji dünyasını sarsan gelişmenin ardından Elon Musk, Huang'ın görevine dönmesi için başlatılan kampanyaya destek verdi. Skandalın 41 yıllık evliliği de sona erdirebileceği konuşulurken, olası bir boşanmada eşi Lori Huang'ın 70 milyar doların üzerinde servet elde edebileceği hesaplandı.

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ABD merkezli teknoloji devi Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla başlayan kriz büyüyor.

Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir iş kadınıyla ilişki yaşadığını kabul eden Huang, 33 yıldır sürdürdüğü CEO'luk görevinden ayrıldı.

Elon Musk'ın da dahil olduğu tartışmaların ardından gözler Huang'ın 41 yıllık evliliğine ve yaklaşık 143 milyar dolarlık servetine çevrildi.

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ÇİNLİ CASUS İDDİASI NVIDIA'YI KARIŞTIRDI

Alice Huang, Nvidia'nın müşterilerinden Megaspeed International'da daha önce yöneticilik yapmıştı. ABD makamlarının kadının Çin adına istihbarat topladığından şüphelendiği öne sürüldü.

Çin yönetimi suçlamaları reddederken Nvidia, şirket sırlarının veya ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE YANILTICI BİLGİ VERDİ"

Jensen Huang, Alice Huang ile ilişkisi hakkında şirketin üst düzey yöneticilerine eksik veya yanıltıcı bilgiler verdi.

Huang'ın Nvidia'nın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Tim Teter ve pazarlama direktörü Alison Wagonfeld'e Alice Huang ile görüşmelerinin olağan iş ilişkilerinden ibaret olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Nvidia'nın bağımsız yönetim kurulu üyeleri, iddiaların araştırılması için Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasını görevlendirdi.

NVIDIA CEO'SU İSTİFA ETTİ! YERİNE KİM GELDİ?

Nvidia'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmî bildirime göre şirketin yönetim kurulu, Jensen Huang'ın istifasını 11 Kasım'da kabul etti.

Huang, CEO'luk ve başkanlık görevlerinin yanı sıra yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldı.

Şirketin Mali İşler Direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atandı. Kress, yeni CEO belirlenene kadar mali işler direktörlüğü görevini de sürdürecek.

Nvidia'nın yönetim kurulu başkanlığına ise Harvey C. Jones getirildi.

ELON MUSK DEVREYE GİRDİ: İMZA KAMPANYASINA KATILDI

Jensen Huang'ın istifasının ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da tartışmalara katıldı.

Musk, Huang'ın yeniden Nvidia CEO'su olması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

X hesabından yaptığı açıklamada, "Jensen'ın yeniden göreve getirilmesi için bir imza kampanyası başlatıldı ve ben de imzalıyorum" ifadelerini kullandı.

Nvidia çalışanlarının da Huang'ın geri dönmesini istediği, şirket içinde paylaşılan çağrıya 1.600'den fazla yorum yapıldığı aktarıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının Huang'ı kendi şirketlerinden birinde işe almasını önermesi üzerine Musk, "Bu bir onur olurdu" karşılığını verdi.

41 YILLIK EVLİLİKTE 70 MİLYAR DOLARLIK BOŞANMA İHTİMALİ

Nvidia'daki gelişmelerin ardından Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ile 41 yıllık evliliği de merak konusu oldu.

1985 yılında evlenen Jensen ve Lori Huang, Oregon Eyalet Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alırken tanıştı.

İki çocuk sahibi çift, Nvidia'nın 1993 yılında kurulmasından bu yana birlikte önemli bir servet edindi.

Forbes'ın aktardığı verilere göre Jensen Huang'ın serveti, Nvidia hisselerindeki değer kaybına rağmen yaklaşık 143 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Çiftin boşanması ve ortak varlıklarının eşit paylaşılması halinde Lori Huang'ın 70 milyar doların üzerinde servet elde edebileceği hesaplanıyor.

Ancak Lori Huang'ın boşanma davası açtığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Çiftin mal paylaşımını düzenleyen bir sözleşme imzalayıp imzalamadığı da bilinmiyor.

DÜNYANIN EN PAHALI BOŞANMASI OLABİLİR

Huang çiftinin yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, evlilik süresince edinilen ortak mallar genel olarak eşler arasında eşit paylaştırılıyor.

Bu nedenle Jensen Huang'ın Nvidia hisseleri ve diğer ortak varlıkları, olası bir boşanma sürecinde değerlendirilebilir.

Ancak hisselerin edinilme tarihleri, kişisel mal varlıkları, aile vakıfları ve varsa mal paylaşımı sözleşmeleri, tarafların alacağı miktarı değiştirebilir.

Lori Huang'ın 70 milyar doların üzerinde bir pay alması halinde bu ayrılık, tarihin en büyük boşanma anlaşmalarından biri olabilir.

JEFF BEZOS VE BILL GATES'İN BOŞANMALARINI GERİDE BIRAKABİLİR

Teknoloji milyarderlerinin geçmişteki boşanmaları da Huang çiftinin olası ayrılığıyla karşılaştırılıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2019 yılında MacKenzie Scott ile boşanırken eski eşine o dönem yaklaşık 38 milyar dolar değerinde Amazon hissesi devretti.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ile Melinda French Gates'in 2021 yılındaki boşanmasında ise mal paylaşımının toplam büyüklüğü kamuoyuna açıklanmadı. Melinda French Gates'e milyarlarca dolar değerinde varlık aktarıldı.

Jensen Huang ve Lori Huang'ın evliliklerini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz bilinmiyor.

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