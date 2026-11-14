Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi sırasında ceketinin cebine koyduğu Anamur muzuyla yeniden gündeme geldi. "Doğu Asya'ya gidiyorum" diyerek Instagram hesabından yeni bir video paylaşan Paşinyan, bu kez muzu odasındaki kasaya koydu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Antalya'da başlayan muzlu paylaşımları devam ediyor.

COP31 İklim Zirvesi için geldiği Türkiye'de ceketinin cebine koyduğu Anamur muzunu yanından ayırmayan Paşinyan, sosyal medya hesabından yeni görüntüler yayınladı.

Yemeğe kıyamadı, Antalyada cebine koymuştu! Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu kez Anamur muzunu kasada sakladı

ANTALYA'DA CEBİNE KOYDUĞU MUZU BU KEZ KASAYA SAKLADI

Instagram hesabından "Doğu Asya'ya gidiyorum" mesajıyla video paylaşan Paşinyan, odasındaki kasayı açarak Antalya'dan götürdüğü muzu hala sakladığını gösterdi.

Görüntülerde Paşinyan'ın muzu kasaya koyduğu, kasada ayrıca birkaç paketin daha bulunduğu görüldü.

ANAMUR MUZUNU YANINDAN AYIRMIYOR

Paşinyan, daha önce Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi sırasında eşyalarını toplarken ceketinin cebine muz koyduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Yemeğe kıyamadı, Antalya'da cebine koymuştu! Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu kez Anamur muzunu kasada sakladı

Ermenistan Başbakanı, Antalya'dan ayrıldıktan sonra da aynı muzla yeni görüntüler yayınlamış, İrlanda'nın başkenti Dublin'e gerçekleştirdiği ziyarette de muzu yanında taşıdığını göstermişti.

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