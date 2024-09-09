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Yemen'de ABD ile Husiler arasında şiddetli çatışma! 3 İHA ile 2 füze sistemi imha edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yemen&#039;de ABD ile Husiler arasında şiddetli çatışma! 3 İHA ile 2 füze sistemi imha edildi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği duyurdu.

ABD'de CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

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ABD ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu sistemler, ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM açıklamasında gerçekleştirilen bu eylemlerin amacının seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli ve emniyetli hale getirmek olduğu vurgulandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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