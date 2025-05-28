Yeniden 'İstanbul' dediler! Kremlin duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşmesi beklenen bir sonraki müzakere turunun, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılabileceğini açıkladı. Peskov, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna’daki savaşın alevlenmesinde “öncelik” yarışına girdiğini iddia ederek, bu durumun barış çabalarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere turu için İstanbul’un yeniden “önemli bir platform” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

"BARIŞIN GERÇEKÇİ ADRESİ: TÜRKİYE"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılacak potansiyel barış görüşmeleri için Türkiye, Vatikan ve İsviçre’yi en gerçekçi adresler olarak gördüklerini söyledi.

Zelenski ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile üçlü bir zirveye hazır olduklarını ifade etmişti.

"BARIŞ YAPMAYA HAZIR AMA BEDELİ VAR"

Kremlin’e yakın bir kaynak, Putin’in "barış yapmaya hazır olduğunu, ancak bunu ne pahasına olursa olsun istemediğini" söyledi. Kaynaklara göre, Rusya bu şartlarda bir anlaşma sağlanamazsa, askeri kazanımları artırarak Batı'ya daha pahalıya mal olacak bir barış zeminine hazırlanıyor.

Putin’in barış şartlarında özellikle NATO’nun genişleme politikası öne çıktı. Üç kaynak, Rus liderin Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi eski Sovyet ülkelerinin NATO üyeliğinin resmen reddedilmesini talep ettiğini aktardı.

KİLİT ANAHTAR: TÜRKİYE

16 Mayıs’ta İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen ilk tur görüşmelerde, iki taraf “1000’e karşı 1000” esir takası, ateşkes ve siyasi çözüm yolları gibi başlıkları masaya yatırmıştı. Sürecin devamında 23 Mayıs’ta 270 asker ve 120 sivil, 27 Mayıs’ta ise 307 asker karşılıklı olarak takas edildi.

PESKOV: BERLİN'E RAĞMEN UMUT VAR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya’nın "kışkırtıcı adımlarına" rağmen çözüm umudunu koruduklarını duyurdu.