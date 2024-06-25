Yıldızları drone sandılar! Yunan donanmasının durumu içler acısı

Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz’e gönderilen Yunan fırkateyni apar topar geri döndü. Geminin yetersizliğine dikkat çeken mürettebat, yıldızların drone olarak tanımlandığını rapor etti

YEŞİM ERARSLAN'IN HABERİ - Avrupa Birliği’nin (AB) ASPIDES (Deniz Koruma Misyonu) operasyonu kapsamında Kızıldeniz’e gönderdiği savaş gemisini apar topar geri çekmek durumunda kalan Yunanistan, fırkateyn krizi ile çalkalanıyor. Yunan medyasında yer alan habere göre, Yunan Hydra (F-452) fırkateyni, AB’nin ASPIDES operasyonu kapsamında, sivil gemileri Husiler’in saldırılarından koruma göreviyle Kızıldeniz’e intikal etti. Bir ticaret gemisine refakat ettiği sırada Hydra’nın 150 m yakınında bir Husi füzesi patladı. Bu olayın ardından 10 mürettebat derhal ülkelerine geri dönme talebinde bulundu. Bu yüzden, gemi başlangıçta planlanandan bir ay önce, haziran başında geri döndü. Mürettebatın bildirdiği bazı sorunlar arasında geminin modern ‘dronesavar’ sistemlerinden yoksun olduğunun da bulunduğu ortaya çıkarken, yıldızların drone olarak tanımlandığı durumların olduğu rapor edildi.

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BASİT GÖREVLERİ DAHİ YAPAMIYORLAR

Apar topar fırkateynini geri çeken Atina’nın içinde bulunduğu durumu gazetemize değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Yunan donanmasının utanç duyulacak hâlde olduğunu söyledi. Kızıldeniz’e gönderilen fırkateynin Yunanistan donanmasının en donanımla fırkateyni olduğuna dikkat çeken Oğuz, “Yunan gemileri eski, bakımsız, yetersiz sensör ve silahları ile en basit görevleri dahi yerine getiremiyor. Yunanistan Mısır’a benzeme yolunda hızla ilerliyor. Aynı onlar gibi fazladan paralar ödeyip korunma umuduyla birçok ülkeden eski, yeni bakmadan farklı farklı silahlar alıyor. Ama elindekilere bakım yapacak, modernize edecek, savaşa hazırlayacak paraları yok. Sonuç olarak, aynı Mısır gibi, silahlar kâğıt üzerinde var ama harbe hazırlık oranları ağlanacak seviyede” dedi.

YUNAN GEMİLERİ DÖKÜLÜYOR

Kısa bir süre önce de bakımsız kalan Kavaloudis sınıfı Yunan hücumbotunun gövdesinin delindiğini ifade eden Turan Oğuz, 44 yaşındaki geminin kontrol ve bakımlarının neden düzenli yapılmadığı, sorunun neden oluşmadan önce tespit edilemediğinin bilinmediğini, bakımsız kalan Yunan gemilerinin döküldüğünü ifade etti. Yunan savaş gemilerinin (40-50 yaş aralığında) yetersiz bakım, demode sensör ve silah sistemleri nedeniyle sürekli sorun yaşadığının altını çizen Savunma Uzmanı Oğuz, şunları kaydetti:

“Yunanistan 32 NATO ülkesi arasında, 2024 savunma harcamaları bütçesinden operasyon, bakım, onarım ve altyapıya toplam yüzde sekiz ile en az pay ayıran ülke. Ondan sonra en az payı ayıran ülke yaklaşık iki katı ile Arnavutluk. Bu durumda gerekenleri prosedürlere uygun şekilde uygulayacak yeterli bütçeleri yok. Öyle olunca da hem araçlar hem araç personel hem bakım personeli yetersiz kalıyor. 2024 verileri değişmezse harbe hazırlık seviyeleri çok hızlı şekilde düşmeye devam edecek.”

DEMODE TEKNOLOJİYE SAHİPLER

Kızıldeniz’de görev yapan Yunan Deniz Kuvvetlerine ait HYDRA isimli fırkateynin görev süresinin, planlanandan bir ay önce sona ermesinin sebebinin teknolojik yetersizlikler olduğu belirtildi. Mürettebat “Kendi parmaklarımızın

ardına saklanmayalım. HYDRA ve SPARA gibi MEKO tipi fırkateynler eski ve demode teknolojilere sahiptir. Bölgede son nesil yüzer üniteler bulunurken, bu fırkateynler modern tehditlere cevap veremeyecek sistemlere sahiptir” dedi.