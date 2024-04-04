Youtube, Hindistan seçimlere giderken dezenformasyona izin verdi

Seçim döneminde, seçmen davranışını etkileyecek reklamları engelleyen YouTube, Hindistan’da dezenformasyona izin verdi.

Sivil toplum kuruluşları, YouTube’un Hindistan’da dezenformasyonu önleme yeteneğini test etmek için seçim içerikli reklamlar gönderdi. YouTube bu reklamları inceledikten sonra onayladı.

Hindistan’da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerin 19 Nisan’da başlayıp 4 Haziran’da biteceği açıklandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Bharatiya Janata Partisi, muhalefet partilerinden oluşan geniş bir ittifaka karşı üst üste üçüncü dönem için yarışacak.

Global Witness ve Access Now isimli sivil toplum kuruluşları, YouTube’un dezenformasyonu önleme yeteneğini test etmek için YouTube kuralları tarafından yasaklanan, seçim içerikli 48 reklam gönderdi.

Reklamlar Hindistan’da yaygın olarak konuşulan üç farklı dilde yazıldı: Hintçe, Telugu dili ve İngilizce. YouTube, 24 saatlik inceleme süresi içinde reklamların yüzde 100’ünü onayladı. Global Witness and Access Now, reklamları yayınlanmadan önce geri çekti, bu da hiçbir seçmenin reklam içeriklerine maruz kalmadığı anlamına geliyor.

YouTube’un Hindistan’da 450 milyondan fazla kullanıcısı var. Yani ülkedeki en popüler platformlardan biri.

Global Witness and Access Now yaptığı açıklama şöyle:

“Gönderilen reklamları, YouTube’un inceleyip yayınlanmak üzere onaylamasına yetecek kadar uzun süre sakladık. Reklam verenlerin bir reklamı saatler içinde yayınlayabildiği hızlı bir seçim döngüsünde, özellikle Hindistan’da 462 milyondan fazla insana ulaşan bir platformda, reklamlar yayına girdikten sonra hasar meydana geliyor. Bu, seçim döneminde tehlikeli ve sorumsuz bir davranıştır ve seçimle ilgili dezenformasyon içeren reklamların ABD’de reddedilip Hindistan’da kabul edilmesinin hiçbir gerekçesi yok.”