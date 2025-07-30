YouTube’a yasak geldi! Ülkede 16 yaş altına tüm platformlar kapatılıyor

Aralık ayında yürürlüğe girecek yasa ile birlikte çocuklar artık TikTok, Instagram, Facebook, X (eski adıyla Twitter), Snapchat ve YouTube gibi platformlarda hesap açamayacak.

"ÇOCUKLARIMIZI HEDEF ALAN ALGORİTMALARA YER YOK"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasağı savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor. Avustralyalı ebeveynler bilsin ki biz onların yanındayız"

İletişim Bakanı Anika Wells ise algoritmaların çocukları hedef almasına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti:

"Denizi kontrol edemeyiz ama köpekbalıklarını denetleyebiliriz"

YOUTUBE: BİZ SOSYAL MEDYA DEĞİLİZ

Google’a ait olan YouTube, yaptığı açıklamada platformun çocuklara “fayda sunduğunu” savundu ve "YouTube bir sosyal medya değil, video paylaşım platformudur" ifadesini kullandı.

Ancak e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, çocukların zararlı içeriklerle en çok YouTube’da karşılaştığını belirterek platformun yasağa dahil edilmesini tavsiye etmişti.

Yasa dışı hesap oluşturan şirketlere 50 milyon Avustralya dolarına kadar ceza verilebilecek. Şirketler, mevcut çocuk hesaplarını kapatmak ve yeni açılmalarını engellemekle yükümlü olacak.

EĞİTİM VE OYUN UYGULAMALARI MUAF TUTULDU

Yasak, eğitim ve sağlık uygulamaları ile çevrim içi oyunlar ve mesajlaşma servislerini kapsamayacak.

Avustralya hükümeti, 16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağını genişleterek, YouTube’u da yasak kapsamına aldı. Daha önce istisna tutulacağı açıklanan platform, zararlı içerik riski nedeniyle düzenlemeye dahil edildi.