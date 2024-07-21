Yunan adasında 33 yıl önce kaybolmuştu! Umutlar yeniden yeşerdi

Yunanistan'da 33 yıl önce kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham'ın annesi Kerry için umutlar yeniden yeşerdi. Aile bu yıl üçüncü kez, Ben'in bir yabancı tarafından bulunup bulunmadığını öğrenmek için Danimarkalı adamdan alınan DNA sonuçlarını bekliyor.

Ben Needham, 33 yıl önce 24 Temmuz 1991'de henüz 21 aylıkken Yunan adasından kayboldu ve en son harap bir çiftlik evinin dışında oynarken görüldü. İngiliz ve Yunan polisinin yıllarca aradığı Needham için 300'den fazla ihbarda bulunuldu. Çocuğun ailesi tarafından terk edildiği ve bir çete tarafından kaçırıldığı gibi iddialar ortaya atıldı.

Şimdilerde Danimarkalı bir adam, büyükanne ve büyükbabasının kendisine adadan alındığını söylediğini iddia etti. Ben Needham'ın annesi, oğlu olduğunu iddia eden Danimarkalı adamdan alınan DNA sonuçlarını bekliyor.

"PAZARDA 'BEN' DİYE SESLENDİLER"

Adam, 25 yıl önce bir pazara gittiğini ve birinin kendisine 'Ben' diye bağırdığını, daha sonra da bir karavanda tutulduğunu hatırladığını söyledi.

Ben'in 51 yaşındaki annesi Kerry Needham ise benzer bir durumu defalarca yaşadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek, fazla umutlanmayı reddettiğini ifade etti.

Ben'in annesi The Mirror'a, "Bu adam gerçek ailesini arıyor ve Danimarka polisine DNA'sının bir örneğini verdi, İngiliz polisi de Ben'inkiyle karşılaştırma yapmak için Interpol aracılığıyla bu örneği almaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

'İNŞAAT KEPÇESİ ALTINDA KALARAK ÖLDÜ' İDDİASI

23 Temmuz 2021'de Ben'in 31 yaşındayken nasıl görüneceğini gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Geçtiğimiz yıllarda ise Ben Needham'ın çok büyük ihtimalle bir inşaat kepçesinin altında kalarak öldüğü açıklandı.

Polis, yeni yapılan kazılarda kaybolduğu sırada çocuğun yanında olan "çok önemli bir eşyanın" bulunduğunu ve soruşturmanın kapatıldığını duyurdu. Oxford'daki adli tıp uzmanları ise ayrışmış kandan elde edilen zayıf bir DNA profili bulduklarını söyledi. DNA örneği verildi ancak pozitif bir eşleşme sağlanmadı.

ÖLDÜ MÜ? HALA YAŞIYOR MU?

Anne Kerry Needham kan örneklerinin eşleşmediğini öğrendikten sonra, "Eğer o kan Ben'in değilse o zaman kime ait? Yıkıcı. Bunun Ben'in öldüğünü kanıtlayacağını düşünerek kendimizi hazırladık. Bu bize bir kapanış sağlardı ve yas sürecine başlayabilirdik. Negatif çıktığında şok oldum. Şimdi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ben öldü mü yoksa hala yaşıyor mu?" dedi.