Yunan basını duyurdu! "İbrahim Kalın'ın mesajı sonrası Atina'da planlar değişti"

Yunanistan'da yayımlanan Estia gazetesi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Atina'da yaptığı gizli görüşmenin perde arkasını manşetine taşıdı. Gazete, Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını doğrudan Miçotakis'e ilettiğini yazdı. Atina yönetiminin görüşmenin içeriğini kamuoyundan gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

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Yunanistan'da yayımlanan Estia gazetesi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın eylül ayı başında Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin perde arkasını yazdı.

Manolis Kottakis imzalı haberde, Kalın'ın Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile görüştükten sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Maximos Konağı'nda bir araya geldiği aktarıldı.

Gazete, görüşmenin diplomatik kanallar dışında doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının iletilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

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YUNAN GAZETESİ MANŞETİ ATTI: KALIN'DAN MİÇOTAKİS'E ÜLTİMATOM

Estia, 1 Kasım tarihli manşetinde "Kalın'dan Yunanistan Başbakanı'na ültimatom" başlığını kullandı.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklara göre görüşmede Türkiye'nin İsrail ile yaşadığı gerilim, Yunanistan'ı rolü, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Kalın'ın Erdoğan'ın mesajını doğrudan Miçotakis'e ilettiği ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıda İsrail'in yanında yer almaması konusunda uyarıldığı iddia edildi.

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ERDOĞAN'IN MESAJI DOĞRUDAN MİÇOTAKİS'E İLETİLDİ

Estia'nın aktardığına göre Türkiye, Yunan adaları veya Kıbrıs üzerinden kendisine yönelik bir saldırıya izin vermeyeceğini Atina yönetimine iletti.

Gazete, Erdoğan'ın mesajının anlamını şu sözlerle aktardı:

"İsrail'in sizi kışkırtmasına ve Yunan adalarından veya Kıbrıs'tan Türkiye'ye yönelik bir saldırıya katılmanıza izin vermekten sakının, aksi takdirde bunun karşılığını veririz."

Estia, sözlerin birebir alıntı olmadığını, diplomatik kaynakların aktardığı mesajın anlamını yansıttığını açıkladı.

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ATİNA SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Yunan gazetesi, Kalın ile Miçotakis arasındaki görüşmenin basına yansımasının ardından Atina yönetiminin harekete geçtiğini yazdı.

Haberde, Yunan hükümetinin görüşmede herhangi bir ültimatom verilmediği yönünde açıklamalar yaptığı, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadığı aktarıldı.

Estia, Atina'nın açıklamalarını sorgulayarak Kalın'ın ilettiği mesajın kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Gazete, Türkiye'nin mesajının açıklanması durumunda Miçotakis'in buna nasıl karşılık verdiğinin de tartışma konusu olacağını yazdı.

YUNAN BASINI: 1974'TEN BU YANA EN ÖNEMLİ TEMAS

Estia'ya konuşan diplomatik kaynaklar, Kalın'ın Atina ziyaretini 1974 sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen en önemli temaslardan biri olarak değerlendirdi.

Haberde, görüşmenin öneminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının Dışişleri Bakanlığı kanalları dışında doğrudan Yunanistan Başbakanı'na iletilmesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Gazete, Ankara'nın özellikle İsrail ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliğini yakından takip ettiğini yazdı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ KABLO PROJESİ DE MASADAYDI

Görüşmede Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan deniz altı elektrik kablosu projesi de gündeme geldi.

Estia, Türkiye ile yaşanabilecek gerilim nedeniyle projenin güzergahında değişiklik yapılmasının değerlendirildiğini de ileri sürdü.

Habere göre kablonun Girit'in güneyinden, Yunanistan ile Mısır arasında sınırlandırılmış deniz alanı üzerinden Kıbrıs'a uzatılması seçeneği gündeme geldi.

Gazete, güzergâh değişikliğinin Türkiye ile denizde karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerle bağlantılı olduğunu aktardı.

Estia gazetesi, "Türkiye ile yaşanabilecek bir çatışmada Fransa'nın Yunanistan'a askeri destek vermeyeceği değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Yunan donanmasının kablo döşeme çalışmalarına eşlik etmesi ve bölgede stratejik üstünlük sağlaması gerektiğini yazan gazete, "Türkiye ile muhtemel bir çatışmada zamanı ve yeri kendimiz seçmeliyiz" görüşünü gündeme taşıdı.

Estia, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumu karşısında Atina'nın askeri hazırlıklarını artırması gerektiğini savunarak, 1936-1941 yılları arasında Yunanistan'ı otoriter bir rejimle yöneten eski Başbakan İoannis Metaksas'a atıfta bulundu:

"Türkler İsrail'e takıntılı ve kuşatıldıkları düşüncesiyle hareket ediyor. Bu düşünceye, 2010'dan itibaren İsrail ile yakınlaşan Yunanistan'ı ve Yunan adalarının füzelerle donatılmasını da dahil ediyorlar.

Türkler, Kıbrıs'a askeri teçhizat gönderilmesi ve Yunan adalarının İsrail yapımı Spike füzeleriyle donatılması nedeniyle bir saldırıya uğrayabileceklerinden şüpheleniyor. Bu nedenle Kalın aracılığıyla hükümete en üst düzeyde şu uyarıyı ilettiler: 'Saldırı Kıbrıs'tan gelse bile Yunanistan'ı vururuz’

Türkler, kablonun döşenmesi konusunda Yunanistan ile Türkiye arasında bir çatışma yaşanması halinde Fransa'nın müdahale etmeyeceğini değerlendiriyor gibi görünüyor. Kalın, Yunanistan'ın Türkiye ile muhtemel bir çatışmada İsrail'in yanında yer almasını önlemek amacıyla Başbakan'a ültimatom verdi.

Türk istihbaratının üst yönetimi, Türkiye-Libya mutabakatına yönelik itirazların yalnızca Yunanistan'ın Akdeniz'deki deniz varlığıyla değil, İsrail'in savunması açısından hayati öneme sahip alanlarla da ilgili olduğunu düşünüyor.

Miçotakis-Kalın görüşmesinden sonra kablonun güzergahını değiştirme fikri teorik olarak gündeme geldi. Kablonun Kerpe Adası'ndan başlayarak Girit'in güneyindeki Yunanistan-Mısır münhasır ekonomik bölgesinden geçirilmesi ve oradan Kıbrıs'a uzatılması planlanıyor. Büyük bir sapmayla." değerlendirmesine yer verdi.

BUGÜN BİR METAKSAS VAR MI?

"Türk tehditleri karşısında hükümetin masasındaki en önemli mesele, donanmanın kablo döşeme gemisine koruma sağlaması durumunda güzergahın stratejik üstünlük sunmasıdır.

Yunanistan, İoannis Metaksas'ın stratejisini izlemelidir. Aşil Kubbesi ve adaların yalnızca ulusal savunma amacıyla küçük üslere dönüştürülmesi sayesinde Ege'deki egemenliğini havadan, karadan ve denizden koruyabilir.

Gelecekte komşularımızın İsrail'den bağımsız olarak erken harekete geçmesi, hatta bir olay çıkarması ihtimali bulunuyor. ABD'nin bölgeden çekilmesinden ve muhtemel bir çatışmayı önlemek için müdahalede bulunmayacak olmasından yararlanabilirler.

Eski Başbakan Kostas Karamanlis'in ifadesiyle ‘yaklaşan bir olay’ ihtimalini kaçınılmaz kabul ediyorsak, stratejik üstünlük sağlamak için zamanı ve yeri kendimiz seçmeliyiz. Metaksas'ın yaptığı gibi, ancak gizlice hazırlanarak. Daha fazlasını söyleyemeyiz. Yalnızca şu soruyu sorabiliriz: Bugün bir Metaksas var mı?"

ESTIA GAZETESİ HANGİ SİYASİ ÇİZGİDE?

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Estia, milliyetçi-muhafazakâr yayın çizgisiyle tanınıyor. Özellikle Türkiye ile ilişkiler, Ege ve Doğu Akdeniz konularında Atina yönetiminin politikalarını eleştiren gazete, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik tutumunu da yeterince sert bulmuyor.

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