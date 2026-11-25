Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakarak elektrik kablosu projesini ilerletmeye çalışan Atina'nın diplomatik hesapları ortaya çıktı. Yunan basınına göre Miçotakis hükümeti projenin ilerleyebilmesi için ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin diplomatik desteğine sığındı.

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Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında döşenmesi planlanan elektrik kablosu, Doğu Akdeniz'de yeni bir diplomatik trafiğin başlamasına neden oldu. Ankara'nın deniz yetki alanlarına yönelik itirazları sürerken Yunan gazetesi To Vima, Washington ile Atina arasında yürütülen sessiz diplomasinin perde arkasını yazdı.

"ERDOĞAN'IN DAHA SERT KARŞILIK VERMESİNDEN ÇEKİNİYORLAR"

Gazeteye göre ABD yönetimi, elektrik kablosu projesine yönelik müdahalelere karşı kamuoyuna açık bir açıklama yapmayı değerlendirdi. Ancak Atina, bu aşamada Washington'ın böyle bir adım atmasının projeye faydadan çok zarar getirebileceği görüşünde.

Yunan gazetesi, Miçotakis yönetiminin endişesini şöyle açıkladı:

"Atina'nın endişesi, böyle bir kınamanın Türkiye hükümetini daha sert cevap verme baskısı altına sokabileceği ve Amerikan diplomasisinin tam da ilerletmeye çalıştığı projeyi karmaşık hale getirebileceği yönünde."

Miçotakis yönetimi Türkiye korkusuyla Trump yönetiminden yardım istedi! Yunan basını perde arkasını ifşaladı

Washington'ın kendi inisiyatifiyle diplomatik kanallar üzerinden devreye girdiğini yazan To Vima, ABD'nin elektrik kablosu projesini desteklediğini ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel deniz yetki alanı anlaşmazlıklarının esasına girmediğini aktardı.

Gazete, Ankara ile geçmişte yaşanan anlaşmazlıklarda Yunan hükümetlerinin Türkiye üzerinde baskı kurmak amacıyla Washington'dan kamuoyuna açık açıklamalar beklediğini de hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ekim ayında gerçekleştirdiği Atina ziyaretinde elektrik kablosu projesine yönelik diplomatik girişimlerin "basın toplantıları dışında, özel diplomasi yoluyla" yürütülmesinden yana olduğunu söylemişti.

Miçotakis yönetimi Türkiye korkusuyla Trump yönetiminden yardım istedi! Yunan basını perde arkasını ifşaladı

YUNAN BAKAN: HİÇBİR İHTİMALİ DIŞLAMIYORUM

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de Ta Nea gazetesine verdiği röportajda Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Girit'in güneyinde gerçekleştirmeyi planladığı sismik araştırmalara Türkiye veya Libya'nın karşı çıkması ihtimali sorulan Yerapetritis, şu cevabı verdi:

"Ne kadar düşük ihtimal gibi görünürse görünsün hiçbir şeyi dışlamıyorum. Uluslararası ilişkilerin akışkanlığı güvenilir öngörülerde bulunmayı imkansız kılıyor ve bizi her muhtemel senaryoya hazırlıklı olmaya zorluyor."

TÜRKİYE'YE İLETİLEN FRANSIZ NOTASINI SAVUNDU

Yerapetritis, elektrik kablosu projesi kapsamında Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği diplomatik notanın Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini destekleyebileceği yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

Söz konusu eleştirileri "saçma" olarak nitelendiren Yunan Bakan, "Hiçbir yazışma egemenlik haklarının kanıtı teşkil etmez" dedi.

Diplomatik yazışmanın hukuki bir emsal oluşturmadığını savunan Yerapetritis, elektrik kablosu projesinin kesintisiz devam edeceğine inandığını söyledi.

MAVİ VATAN İÇİN MÜTTEFİKLERİNE BİLGİ VERMİŞLER

Türkiye'de Mavi Vatan doktrinine yönelik yasal düzenleme de Yerapetritis'e soruldu.

Mavi Vatan'a yönelik Yunanistan'ın bilinen itirazlarını yineleyen Bakan, Ankara'daki yasama yolundaki adımlarını takip ettiklerini ve ortakları ile müttefiklerini şimdiden bilgilendirdiklerini açıkladı.

Yerapetritis, resmi bir metnin ortaya çıkmasının ardından düzenlemeyi değerlendireceklerinden bahsetti.

12 MİL İDDİASINI YİNELEDİ

Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma konusundaki tutumuna da değinen Yerapetritis, Atina'nın bu adımı kendi belirleyeceği zamanda ve şekilde atabileceğini iddia etti.

Yunan Bakan, "Yunanistan büyüdü ve büyümeye devam edecek" dedi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA YENİ GÖRÜŞME

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi diyalog ve pozitif gündem görüşmelerinin bir sonraki turunun 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilmesinin beklendiğini de açıkladı.

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