Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, Yunan basınında yeni bir tartışma başlattı. Yunan haber sitesi Europost, Ukrayna motorlarıyla geliştirilen Türk savaş uçağını gündemine taşıyarak Atina'nın Kiev'e verdiği desteği sorguladı. "Biz Ukrayna'yı aralıksız ve tüm gücümüzle destekliyoruz, Zelenski ise Türkiye'yi silahlandırıyor!" ifadelerini kullanan Yunan basını, KIZILELMA'nın Ege'deki güç dengeleri açısından Yunanistan için ciddi bir sorun oluşturabileceğini yazdı.

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Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak envantere giren Bayraktar KIZILELMA'nın uluslararası basındaki yankıları sürüyor. Türkiye'nin geliştirdiği insansız savaş uçağı dünya basınında geniş yer bulurken, Yunanistan'da ise Ukrayna'ya yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Yunanistan merkezli Europost, KIZILELMA'da Ukrayna menşeli motorların kullanılmasını gündemine taşıyarak Atina'nın Kiev'e verdiği desteği sorguladı.

"Biz Ukrayna'yı aralıksız ve tüm gücümüzle destekliyoruz, Ukrayna lideri Zelenskiy ise Türkiye'yi silahlandırıyor!" ifadeleriyle Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayii iş birliğine tepki gösterildi.

Yunan basını Türkiye yüzünden Ukrayna'ya cephe aldı! "Zelenskiy bizi zor durumda bıraktı"

YUNAN BASININDAN ZELENSKİY'E SİTEM: "TÜRKİYE'Yİ SİLAHLANDIRIYOR"

Europost, haberinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayii iş birliğini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz Ukrayna'yı aralıksız ve tüm gücümüzle destekliyoruz, Zelenskiy ise rahatça Türkiye'yi silahlandırıyor!"

Yunan haber sitesi, KIZILELMA'da Ukraynalı Motor Sich şirketinin motorlarının kullanılmasına tepki göstererek Atina'nın dış politika tercihlerini sorguladı.

"Çelişki kulakları sağır edecek cinsten" değerlendirmesini yapan site, Türkiye'nin Ukrayna teknolojisinden yararlanarak insansız savaş uçağı programını geliştirmesinin Yunanistan açısından stratejik sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.

Yunan basını Türkiye yüzünden Ukrayna'ya cephe aldı! "Zelenskiy bizi zor durumda bıraktı"

MİÇOTAKİS'İN UKRAYNA DESTEĞİNİ HATIRLATTILAR

Yunan basını ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Berlin'de yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Miçotakis'in "Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna'ya desteği kesintisiz sürmelidir" sözlerini hatırlatan Europost, Atina'nın Kiev'e verdiği desteğe rağmen Ukrayna'nın Türk savunma sanayisine teknolojik katkıda bulunmasını eleştirdi.

Yunan haber sitesi, "Ukrayna'nın savunma açısından güçlendirilmesi, Türk savaş sanayiinin teknolojik olarak yükseltilmesiyle eş zamanlı ilerlerken Yunanistan için stratejik karşılık nedir?" sorusunu yöneltti.

Yunan basını Türkiye yüzünden Ukrayna'ya cephe aldı! "Zelenskiy bizi zor durumda bıraktı"

"TÜRKİYE EGE'DEKİ GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Europost, KIZILELMA'nın sahip olduğu teknik özelliklere de geniş yer ayırdı.

Ukrayna menşeli motorların yanı sıra Türk yapımı AESA radarının ve yerli mühimmatların kullanılmasına işaret edilen makalede, insansız savaş uçağının 1.500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabildiği aktarıldı.

Yunan haber sitesi, KIZILELMA'nın Türkiye'nin hava gücünü artıracağını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, Ege'deki güç dengesini doğrudan ilgilendiren ve Türk hava gücünün en önemli kuvvet çarpanlarından biri olması öngörülen gelişmiş bir silah sistemini kararlılıkla tahkim ediyor."

Makalede, KIZILELMA'nın TCG Anadolu'dan görev yapabilme kabiliyetinin de Ankara'nın deniz ve hava gücünü birlikte kullanma hedefleri açısından önem taşıdığı ifade edildi.

"ATİNA ARTIK KAYITSIZ KALAMAZ"

Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Europost, Baykar'ın KIZILELMA için yıllık 12 adetlik üretim hedefini de gündeme taşıdı.

Haberde, Türkiye'nin geliştirdiği insansız savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetleri açısından yeni zorluklar oluşturabileceği savunuldu.

Europost, "KIZILELMA artık Atina'nın kayıtsız kalamayacağı bir program haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın savunma stratejisinin Türkiye'nin geliştirdiği yeni sistemlere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği öne sürüldü.

HİNDİSTAN BASINI DA KIZILELMA'YI GÜNDEMİNE TAŞIDI

Diğer yandan Hindistan merkezli Firstpost, Türk insansız savaş uçağını ele aldığı yayınında, hava muharebelerinde pilot bulunmayan savaş uçaklarının üstlenebileceği role odaklandı.

Firstpost, "Bir it dalaşı hayal edin. İki savaş uçağı birbirlerini hedef alıyor. Şimdi o resimden bir şeyi çıkaralım: Pilotları" ifadeleriyle KIZILELMA'nın geliştirilme amacını anlattı.

Türk savunma sanayisinin insansız savaş uçağı alanında önemli bir aşamaya ulaştığına işaret eden yayın, KIZILELMA'nın diğer hava araçlarıyla mücadele etmek ve füze kullanmak üzere tasarlandığını aktardı.

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