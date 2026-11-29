İstanbul'u ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretinde bölgedeki "Helenizm varlığının kesintisiz ve tükenmez olması" gerektiğini öne sürdü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'u ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını isterken "Helenizm varlığının kesintisiz sürmesi" çağrısı yaptı.

Türkiye'de okulun statüsüne yönelik restorasyon ve YÖK düzeyindeki çalışmalar sürerken, Ankara'nın masadaki en güçlü şartı ise Lozan Antlaşması'ndan doğan mütekabiliyet ilkesi ve Batı Trakya Türklerinin gasp edilen hakları olmaya devam ediyor.

Yunan Cumhurbaşkanı Tasulas Türkiye'den talep etti! 55 yıllık defter yeniden açılacak mı?

"HELENİZM VARLIĞI KESİNTİSİZ VE TÜKENMEZ OLMALI"

Cumhurbaşkanı Tasulas, İstanbul'daki Helen varlığına yönelik açıklamasında, "Buradaki Helenizm varlığı bir anı olarak kalmamalı, kesintisiz ve tükenmez olmalı. Bu varlık, Helenizm ile bu kutsal ziyaretlere ev sahipliği yapan Türk devleti arasında köprü oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

Yunan Cumhurbaşkanı Tasulas Türkiye'den talep etti! 55 yıllık defter yeniden açılacak mı?

HEYBELİADA'DA SOY VE HELENİZM VURGUSU

Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki konuşmasında İzmir doğumlu Yunan şair Yorgo Seferis'in dizelerine atıfta bulunan Tasulas, "Acaba ruhlarımız burada, Heybeliada'da ne arıyor?" diye sordu.

Tasulas, ziyaretini Yunanistan, Helenizm ve kendi soyları içinde yeniden vaftiz olmak şeklinde nitelendirdi.

Yunan Cumhurbaşkanı Tasulas Türkiye'den talep etti! 55 yıllık defter yeniden açılacak mı?

TÜRK MAKAMLARIYLA YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELERE İŞARET ETTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla yürüttüğü girişimlere değinen Tasulas, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması yönündeki beklentisini şöyle dile getirdi:

"Umarım yakında tüm bu dualar, tüm bu özlem somut bir nitelik kazanır ve başarıya ulaşır; böylece namlı Heybeliada Ruhban Okulu yeniden faaliyete geçer ve yeni ilahiyat öğrencilerinin sesleri ile dersleri zihnen değil, gerçekten duyulur."

TÜRKİYE GAZETESİ YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Türkiye Gazetesi, 3 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı özel haberinde Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki restorasyon çalışmalarını ve okulun geleceğine yönelik yürütülen görüşmeleri yerinde incelemişti.

Okulun hangi statüde eğitim vereceği konusunda farklı seçeneklerin değerlendirildiği, özel statülü bir üniversite modelinin de görüşüldüğü ortaya çıkmıştı.

ATİNA'NIN BATI TRAKYA ÇİFTE STANDARDI: ONLARCA TÜRK OKULU KAPATILDI

Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ın İstanbul'da okul açılması ve kültürel varlığın korunması yönündeki talepleri, Atina'nın Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik uygulamalarıyla da keskin bir çelişki oluşturmakta. Yunan makamları, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan özerk eğitim hakkını fiilen askıya alarak "öğrenci azlığı" ve "tasarruf" gerekçeleriyle onlarca Türk azınlık ilkokulunu kapattı.

1995 yılında Batı Trakya'da 231 olan Türk azınlık ilkokulu sayısı, Atina'nın sistematik kapatma politikaları sonucunda 80'li rakamlara kadar düşürüldü. Sadece azınlık okullarını kapatmakla kalmayan Yunanistan; Batı Trakya Türklerinin yeni anaokulu açma taleplerini reddediyor, iki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitimin önünü tıkıyor ve kendi müftülerini seçme haklarını gasp ederek bölge halkını asimilasyona zorluyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala