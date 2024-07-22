Yunan Miçotakis'ten Türkiye ve KKTC hakkında skandal sözler: İşgal ve suni oluşum

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Güney Lefkoşa'da Türkiye ve KKTC hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu savunan Miçotakis, KKTC için de 'suni oluşum' dedi. Miçotakis'in tarih bilgisinin zayıflığını gösteren açıklamaları gündem oldu.

Miçotakis'i Yunan Savunma Bakanı üzerinden uyardı: Böyle bir şey düşünmüyorsan yola devam

Miçotakis'i Yunan Savunma Bakanı üzerinden uyardı: Böyle bir şey düşünmüyorsan yola devam

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü nedeniyle bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Rum Kesimi'ne indi. Burada KKTC ve Türkiye hakkında skandal açıklamalara imza atan Miçotakis, bilinç altındaki dehşeti gözler önüne serdi.

MİÇOTAKİS: "TEK DEVLET OLACAK"

Yunan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’den ayrılmasından 3 saat sonra Kıbrıs Rum Kesimi’ne geldi. Güney Lefkoşa’daki başkanlık sarayında düzenlenen kınama etkinliğinde konuşan Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı.

"Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs’taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye’nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs’tır."

TÜRKİYE VE KKTC HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk halkını kurtarmasını işgal olarak değerlendirdi. Ermenilerin Türklere yaptığı soykırımı hiçe sayan Miçotakis, KKTC için de 'suni oluşum' ifadelerini kullandı.

Türkiye ile anlaşabileceklerini söyleyen Miçotakis, Türk-Yunan yakınlaşmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı olacağına inanıyorum. Ancak, Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya taviz verdiğimiz anlamına gelmez. AB üyesi Kıbrıs’a (Rum Kesimi) yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs’ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM’nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir.” şeklinde konuştu.