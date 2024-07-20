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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de!

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Kıbrıs Barış Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kktc, Haber

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa’ya ulaştı. Erdoğan'ın katıldığı Atatürk Anıtı'ndaki tören başladı. Erdoğan burada Atatürk özel anıt defterini imzaladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlama törenleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de. 

KKTC'deki kutlama törenlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Törenlerde Türkiye 50 gemiyle geçit töreni yapacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi de törenlerde uçuş yapacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de! - 1. Resim

Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC'deki kutlamalarda bulunacak.

 

Düzenleyen:  - Politika
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