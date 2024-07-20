50. yılda ana vatandan KKTC’ye çıkarma! Kıbrıs Barış Harekâtı’na ihtişamlı kutlama

Bugün, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü. Rum zulmünü yaşayanlar, 20 Temmuz’u “Bizim için güneşin kuzeyden doğduğu gün” diye anlatıyor. Erdoğan ve siyasiler Ada’daki törenlerde buluşacak. MSB de 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Rumların, Kıbrıslı Türklere uyguladıkları baskı, zulüm ve katliamların diplomatik yollardan engellenemeyince Türkiye, 20 Temmuz 1974’te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, üç koldan Kıbrıs Barış Harekâtı’na başladı. Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974’te ateşkes sağlandı ve çatışmalar durdu. Kıbrıs adasındaki taraflar arasında 25 Temmuz 1974’te “Cenevre Görüşmeleri” başladı. Yunanistan ve Rum tarafının, istekleri kabul etmemesi ve adadaki Türk halkına karşı katliam yapma ihtimalleri ikinci harekâtı zorunlu hâle getirdi. Bu kapsamda “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla 14 Ağustos 1974’teki “İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı” ile adaya barış ve huzur getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekât süresince, 498 Mehmetçik ve Kıbrıslı 786 mücahidi şehit verdi.

TSK’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı KKTC’de bugün düzenlenecek görkemli törenlerle kutlanacak. Bu kapsamda, TCG Anadolu gemisi KKTC’ye liman ziyareti yapacak, 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek, iki Bayraktar AKINCI TİHA ile dört F-16 savaş uçağı da törende yer alacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekâtı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek.

DEVLET ERKÂNI KKTC’DE

Kutlamalar sebebiyle Türkiye, iktidarı muhalefeti ile bugün Başkent Lefkoşa’da olacak. 50. yılı programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Kutlamalarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bulunacak.

O GÜN, GÜNEŞ BİZE KUZEYDEN DOĞDU

Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak Mehmetçiğe destek olan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mücahitleri, Türk askerini Ada’da gördükleri an yaşadıkları sevinç ve mutluluğu anlattı. TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, yaşadıkları zorluklara rağmen bir gün Türk askerinin Ada’ya geleceğine dair inançlarının tam olduğunu söyledi. Harekâtın geç kalması hâlinde Kıbrıs Türklerinin Girit adasının kaderini yaşamalarının kaçınılmaz olduğunu savunan Bayar, 20 Temmuz’da Kıbrıs’a inen Türk paraşütçülerini gördüklerinde yaşadıkları mutluluk ve sevincin tarif edilemez olduğunu vurguladı. Bayar “20 Temmuz’da bizim için güneş kuzeyden doğdu. Bizim en büyük mutluluğumuz, o gündür. Yıllarca çektiğimiz eziyet ve cefalar bir anda unutuldu ve kendimizi en mutlu insan olarak hissettik” dedi. Emekli binbaşı Çetin Serez de Mehmetçiğin Ada’ya geleceğini harekâta saatler kala öğrendiklerini aktararak “Türk askerini görünce gözlerimize inanamadık ve ‘Gelenler hakikaten Türk askeri mi?’ diye düşünmeden edemedik. Türk askerini görünce yaşadığımız duygu bambaşkaydı bu izah edilemez” diye konuştu.