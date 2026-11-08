Yunan muhalefeti Miçotakis'i sıkıştırdı! "Türkiye'ye yazılı izin mi verildi?"

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik kablosu projesinde Türkiye'nin itirazlarının ardından Atina'da tartışmalar büyüdü. Yunan muhalefeti, Fransa'nın Ankara'ya yazılı diplomatik bildirimde bulunduğu yönündeki haberler üzerine hükümetten açıklama istedi.

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Fransa'nın Ankara'ya yazılı bildirimde bulunduğu iddiaları üzerine Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetini Türkiye karşısında taviz vermekle suçlayarak topa tuttu.

Yunanistan'ın kamu yayın kuruluşu ERTnews'e konuşan PASOK'lu Avrupa Parlamentosu üyesi Nikos Farantouris, Fransız Büyükelçiliğinin Türk yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

YUNAN MUHALEFETİ: "TÜRKİYE'DEN İZİN İSTEMEK ANLAMINA GELİYOR"

Yunan Sol İttifakı (ELAS), 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'ye yazılı diplomatik bildirimde bulunduğu yönündeki iddiaları hedef aldı.

Parti, şu ifadeleri kullandı:

"Yunan hükümetinden sızan bilgilere göre Fransa, elektrik bağlantı kablosunun döşenmesi için Türkiye'ye yazılı diplomatik bildirimde bulundu. Bu, ulusal çıkarlarımıza zarar veren kabul edilemez bir gelişmedir."

ELAS, Ankara'ya yapılacak herhangi bir bildirimin Türkiye'nin izin sürecine ilişkin yaklaşımını güçlendirebileceğini savundu.

Partinin açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"Türkiye'ye yönelik her türlü bilgilendirme girişimi, üstelik yazılı olarak yapılması, olası bir olay yaşanması tehdidi altında ve kablo projesi iki yıldır askeri güç kullanılarak askıya alınmışken, özünde Türkiye'den izin talep edilmesi anlamına geliyor."

"YUNANİSTAN'IN ULUSAL ÇIKARLARINA CİDDİ DARBE"

Yunan Sol İttifakı, Türkiye Dışişleri Bakanlığının 6 Kasım'daki açıklamasını da hatırlattı.

Ankara'nın kablo projesine ilişkin izin sürecinin tamamlanmadığını açıkladığına işaret eden parti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha sonra kullandığı "Her şey yolunda" sözlerine değindi.

ELAS, Fransa'nın Ankara'ya bildirimde bulunduğu iddiasının doğrulanması durumunda bunun Yunanistan açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Parti, söz konusu gelişmeyi "Ulusal çıkarlarımıza ciddi bir darbe" olarak nitelendirirken Türkiye'nin bunu ileride deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini desteklemek amacıyla kullanabileceğini öne sürdü.

PASOK'LU VEKİL: "FRANSIZ BÜYÜKELÇİ TÜRK YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ"

PASOK'lu Avrupa Parlamentosu üyesi Nikos Farantouris de ERTnews'in "10' me tono" programında Fransa'nın Ankara ile temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Farantouris, Fransız Büyükelçisinin Türk ve Avrupalı yetkililerle iki kez görüştüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, büyükelçisi aracılığıyla Türk tarafıyla görüştü ve bazı mesajlar iletti. Fransız Büyükelçi, Avrupalı ve Türk yetkililerle iki kez görüştü. Aralarında ne konuşulduğunu bilmiyoruz."

Fransa'nın görüşmelerde Türkiye'ye yazılı veya sözlü bildirimde bulunmuş olabileceğini söyleyen Farantouris, temasların içeriğinin henüz netleşmediğini kabul etti.

"FRANSIZ BÜYÜKELÇİ TÜRK HÜKÜMETİYLE SADECE KAHVE İÇMİYOR"

Yunan siyasetçi, Fransa'nın diplomatik girişiminin niteliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Farantouris, "Fransız Büyükelçi Türk hükümetiyle görüştüğünde sanırım sadece kahve içmiyorlar, özellikle de bu konularda" dedi.

Fransız tarafının Türkiye'nin talep ettiği türden bir bildirimde bulunması ihtimaline karşı çıkan Farantouris, böyle bir adımın hukuki ve diplomatik sonuçları olabileceğini savundu.

"Fransız tarafı resmi diplomatik yollarla öne çıkıp Türkiye'nin talep ettiği şeyi verirse bu iyi bir gelişme değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TALEBİ İZİN ALINMASIYLA EŞDEĞER"

Farantouris, Ankara'nın kablo projesine ilişkin bildirim talebini de değerlendirdi.

PASOK'lu siyasetçi, "Birkaç gün öncesine kadar Türkiye, benim hukuki değerlendirmeme göre izin alınmasıyla eşdeğer olacak bir bilgilendirme talep ediyordu" dedi.

Yunanistan'ın projeyi Fransa'nın diplomatik müdahalesine ihtiyaç duymadan tamamlayabilecek imkânlara sahip olduğunu savunan Farantouris, Avrupa Birliğinin mali ve kurumsal desteğini hatırlattı.

Projenin Avrupa Birliğinden 700 milyon avroluk finansman aldığını söyleyen Yunan siyasetçi, çalışmaların Temmuz 2024'e kadar tamamlanmış olması gerektiğini ifade etti.

"İKİ YILDIR ÇIKMAZDAYIZ"

Farantouris, kablo projesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle Yunan hükümetine de eleştiriler yöneltti.

"2024 olaylarından bu yana iki yıllık bir çıkmazın içerisindeyiz. Bu kablonun Temmuz 2024'e kadar tamamlanmış olması gerekiyordu" dedi.

Yunan siyasetçi, 2023 yılına kadar bölgede çeşitli kablo projelerinin yürütüldüğünü hatırlatarak sonraki süreçte neyin değiştiğinin açıklanmasını istedi.

"GİZLİ DİPLOMASİYLE UYANMAK İSTEMİYORUM"

Farantouris, Fransa ile Türkiye arasında diplomatik görüşmelerin sürdüğüne ilişkin bilgiler aldığını söyledi.

"Şu anda konuştuğumuz sırada diplomatik bir perde arkası yaşandığını anlıyorum. Fransızlar tarafından Türkiye'ye iletilecek bir formül arandığına, verildiğine veya verilmek üzere olduğuna ilişkin bilgiler var" dedi.

Yunan Dışişleri Bakanlığının kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini savunan Farantouris, şöyle devam etti:

"Pazartesi sabahı gizli diplomasiye ilişkin gelişmelerle uyanmak istemiyorum."

Yunan muhalefetinin açıklamaları, Fransa'nın Türkiye'ye resmi yazılı bildirim gönderip göndermediği ve Ankara ile yürütülen görüşmelerin içeriğine ilişkin tartışmaları artırdı.

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