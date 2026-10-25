Yunan'da hüsran: "Türkiye'den bir tokat daha yedik" itirafı

Doğu Akdeniz'de dengeleri etkileyen Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması Atina'da hesapları bozdu. Yunan medyası “Türkiye'den bir tokat daha yedik” diye yazarken Uluslararası Hukuk Profesörü Liakouras “Hazırlıksız yakalandık” dedi.

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Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina, anlaşmayı Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup yazarak şikâyet ederken Yunan medyası “Atina yönetimi gelişmeleri sadece izlemekle yetiniyor.” diye hükümete tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'DEN BİR TOKAT DAHA YEDİK"

Yunanistan'ın Militaire internet sitesi anlaşma için “Türkiye'den bir tokat daha yedik” ifadelerini kullanırken iEidiseis.gr'ye konuk olan Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras “Yunanistan anlaşmaya itiraz etti. Ancak bu başından beri işe yaramadı.” dedi.

Yunan profesöre göre kararın en önemli sonuçlarından biri, Türkiye'nin siyasi açıdan kazanç elde etmesi oldu. Liakouras, parlamentonun mutabakat zaptını onaylamasıyla Türkiye'nin ön plana çıkmasının önünün açıldığını belirtti. Mutabakatın onaylanmasının yalnızca hukuki bir süreç olarak ele alınmaması gerektiğini belirten Liakouras, gelişmenin Doğu Akdeniz'deki dengeler bakımından da önem taşıdığına işaret etti.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

Profesör, yaşananların Türkiye'nin bölgede daha da güçlendiğini gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan tarafındaki tepkiyi de değerlendiren Liakouras, Libya ile iletişim kurmakta yaşadıkları güçlüğe dikkat çekti. Profesör, gelişmenin Yunanistan'da hayal kırıklığı ve Türkiye'ye yönelik öfkeye yol açtığını savunarak “Açıkçası, sanırım herkesi şaşırttı, hazırlıksız yakalandık.” ifadelerini kullandı.

FRANSIZLAR: ERTELEYELİM

Öte yandan Yunanistan'a bir darbe de, Fransa'dan geldi. Fransa'nın, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-İsrail arasında planlanan elektrik hattı projesinin (GSI) ertelenmesinden yana olduğu iddia edildi. Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Libya'nın deniz yetki anlaşmasını onaylamasının ardından Fransa, durumu değerlendirmek maksadıyla projenin ertelenmesini teklif etti. Haberde, Atina'nın ise programda herhangi bir değişikliği kabul etmediği ileri sürüldü.

RUMLARDAN AB'YE ÇAĞRI

Yunanistan gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasından rahatsız oldu. GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu ile Atina'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasına karşı AB seviyesinde tedbir alınmasını ve Ankara'ya karşı ortak hareket edilmesini istedi.

Bununla birlikte Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşerek “Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin yeni bir müzakere süreci başlatalım.” teklifinde bulundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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