Ordusunu güçlendirmek maksadıyla Fransa ve İsrail ile savunma anlaşmaları imzalayan Yunanistan, ABD ile de 4 milyar dolarlık yeni bir silah tedariki için mutabakata vardı. İsrail basını “Yunanistan 2036 yılına kadar 28 milyar avroluk silah alacak” diye yazdı

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İsrail basını, Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırma planını gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Atina’nın ABD ile 4 milyar dolara ulaşan silah anlaşmasını Türkiye ile yaşanan gerilimlerin gölgesi üzerinden değerlendirdi. Gazete, Yunanistan’ın savunma yatırımlarını “Ankara’ya verilen 4 milyar dolarlık mesaj” olarak yorumladı. Maariv’in “Yunanistan kesenin ağzını açtı” başlıklı haberine göre Atina, savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD ile 4 milyar dolara ulaşan bir silah anlaşması yaptı. Anlaşma, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu ve gelişmiş füze ve bomba alımlarını kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Atina ziyaretinin ardından gündeme gelen anlaşma, Yunanistan’ın uzun vadeli silahlanma planının bir parçasını oluşturuyor. Haberde “Atina’nın planları, yalnızca yeni silah alımlarını değil, farklı ülkelerden tedarik edilen sistemlerin bir arada kullanılacağı kapsamlı bir askerî yapılanmayı da içeriyor” ifadeleri kullanıldı.

Yunan'ın 2036 planı! Silahlanmaya dev bütçe ayırdılar

100’DEN FAZLA F-16 VIPER HEDEFİ

Maariv’e göre Yunanistan, yaklaşık 82 F-16 savaş uçağını Viper konfigürasyonuna yükseltiyor. Atina ayrıca 37 Block 50 tipi savaş uçağını daha modernize etmeyi planlıyor. Bu programın maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olması bekleniyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ülkesinin 100’den fazla F-16 Viper savaş uçağına sahip olacağını açıklamıştı. Yunanistan, 2024 yılında ABD üretimi 20 F-35 savaş uçağı ve 35 UH-60M Black Hawk helikopteri satın almak için de anlaşmaya vardı. Yeni silah paketiyle gelişmiş füze ve bombaların da tedarik edilmesi planlanıyor.

Yunan'ın 2036 planı! Silahlanmaya dev bütçe ayırdılar

28 MİLYAR AVRO HARCAYACAK

Maariv’in haberine göre Yunanistan, 2036 yılına kadar savunmaya yaklaşık 28 milyar avro yatırım yapmayı hedefliyor. Program kapsamında savaş uçaklarının, helikopterlerin ve hava savunma sistemlerinin yenilenmesi planlanıyor. Bu planın önemli parçalarından biri de “Aşil Kalkanı” adı verilen çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi. Proje, insansız hava araçlarına, savaş uçaklarına ve balistik füzelere karşı savunma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Yunan'ın 2036 planı! Silahlanmaya dev bütçe ayırdılar

İSRAİL SİLAHLARI DA PLANA DÂHİL

Maariv, İsrail üretimi silah ve savunma sistemlerinin de Yunanistan’ın planlarında yer aldığını belirtti. Habere göre Atina, ABD, Fransa ve İsrail’den tedarik edeceği askerî teknolojileri ortak bir savunma yapısı içinde kullanmayı hedefliyor.

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